公費流感疫苗傳出缺貨？ 陳時中：貨量充足、待調配

公費流感疫苗第二階段上周日開打，昨日就傳出有地方衛生所缺貨。對此，衛福部長陳時中表示，公費流感疫苗配送劑量約316.5萬劑，目前為民眾接種約113萬劑、還有229.2萬劑可用，並未缺貨；部分地方缺貨情形可能與各縣市的疫苗調度有關。

立法院衛生環境及社福委員會今天開會，陳時中出席受訪表示，目前國內流感疫情並未比往年更高，根據疾管署監測資料，國內上周門急診類流感就診達7萬5997人次，仍處於低點、未達流行閾值。

他說，目前各縣市政府衛生局獲配送公費流感疫苗量累計約316.5萬劑，仍有229.2萬劑可供接種，足敷因應第一階段及第二階段對象的接種需求，請民眾毋須擔憂。