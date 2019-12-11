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公費流感疫苗傳出缺貨？ 陳時中：貨量充足、待調配

2019-12-11 09:49聯合報 記者羅真／台北即時報導

公費流感疫苗第二階段上周日開打，昨日就傳出有地方衛生所缺貨。對此，衛福部長陳時中表示，公費流感疫苗配送劑量約316.5萬劑，目前為民眾接種約113萬劑、還有229.2萬劑可用，並未缺貨；部分地方缺貨情形可能與各縣市的疫苗調度有關。

立法院衛生環境及社福委員會今天開會，陳時中出席受訪表示，目前國內流感疫情並未比往年更高，根據疾管署監測資料，國內上周門急診類流感就診達7萬5997人次，仍處於低點、未達流行閾值。

他說，目前各縣市政府衛生局獲配送公費流感疫苗量累計約316.5萬劑，仍有229.2萬劑可供接種，足敷因應第一階段及第二階段對象的接種需求，請民眾毋須擔憂。

目前全國共有4090家合約院所及衛生所可提供公費流感疫苗接種服務，民眾可透過疾管署「流感防治一網通」網頁（https://antiflu.cdc.gov.tw/），或至各縣市政府衛生局網站查詢鄰近合約院所，盡速完成接種。此外，冬季也是侵襲性肺炎鏈球菌感染症好發季節，未曾接種過23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）的75歲以上長者，可於接種流感疫苗同時也接種公費肺鏈疫苗，以獲雙重保護。

衛福部長陳時中。本報資料照片
衛福部長陳時中。本報資料照片
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流感疫苗衛生所衛生局

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