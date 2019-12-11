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東北季風增強今明雨區曝光 周五起回溫最熱飆到30度

2019-12-11 09:48聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

這兩天記得帶傘。中央氣象局說，受到東北季風影響，今天和明天迎風面雲量變多，基隆北海岸、大台北山區和宜蘭降雨較為明顯，周五開始回溫，周日到周二中南部有機會來到30度高溫

氣象預報員王品翔說，今天開始東北季風增強，一直到明天都是差不多天氣型態，新竹以南多雲到晴為主，迎風面的北部和東半部留意短暫雨，尤其基隆北海岸、大台北山區和宜蘭，花東地區則是零星降雨。

氣溫方面，王品翔說，今天清晨受到輻射冷卻效應影響，平地自動測站最低溫落在高雄內門10.1度，預估這兩天低溫中南部14到16度，北部15到16度，東半部17到18度。高溫部分，中南部26到27度，大台北降為20到21度。中南部要留意日夜溫差大，早晚宜多添加衣物。

王品翔說，到了周五和周六東北季風減弱，各地逐漸回溫，不過較為明顯的回溫是落在周日到下周二，中南部高溫從周五的27到28度來到29到30度，北部則是從周五的24到25度回升至26到27度，低溫方面也可以回升到19度，「這幾天感受上會覺得愈來愈熱」。

降雨方面，王品翔說，周五、周六僅東半部及北部山區有局部短暫雨，周日以後則是東半部才有零星短暫雨，剛好是個空檔，「夏天不是天天熱，冬天不是天天冷」，到周二前都不會有冷空氣下來，會有暫時脫離冬天的感覺，不過仍要注意早晚有些許涼意。

今明兩天受到東北季風增強的影響，基隆北海岸`、大台北山區和宜蘭降雨較為明顯。本報...
今明兩天受到東北季風增強的影響，基隆北海岸`、大台北山區和宜蘭降雨較為明顯。本報資料照片
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低溫高溫基隆

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