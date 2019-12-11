「天價香蕉」藝術品被吃掉 家樂福、故宮小編跟風網民讚爆

義大利香蕉藝術品被吃掉後，故宮順勢推出梗圖推銷自家產品。圖擷自 故宮精品 fb 分享 facebook

意大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）的作品《Comedian》，用防水膠紙把香蕉貼到牆上，近日在邁阿密巴塞爾藝術博覽會展出，並被法國收藏家以12萬美元（94萬港元）買下，沒料拍賣一完竟被表演藝術家達圖納（David Datuna）以行為藝術為由吃掉了。事件如何收科未知，不過超市龍頭家樂福的fb小編，「參考」有關概念後把蔬果貼牆推銷，「跟風」之快被網民讚爆。

意大利著名藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）從邁阿密當地雜貨店購入香蕉，再用防水膠紙貼到牆上後製成作品《丑角》（Comedian），交畫廊轉送到邁阿密巴塞爾藝術博覽會（ Art Basel Miami Beach）展出，更獲收藏家垂青以12萬美元，即近百萬港元的高價售出，引起關注。

沒料「牆上蕉」其後被行為藝術家達圖納（David Datuna）突擊走近吃掉，令在場人士驚訝，事後達圖納被警方問話，最終如何收拾未明。

惟作品背後的概念，也引來超市龍頭家樂福fb小編的注意，最新發帖竟然大玩流行梗，把香蕉、紅蘿蔔等貼牆照列出價錢推銷，令網民忍不住會心一笑，大讚跟得真快，小編確專業。

台北故宮亦趁勢大賣其特色膠紙，爆笑自創小劇場，帖文稱「怕人吃掉正在展覽的香蕉？推薦你使用更有效果的膠帶」，更搞笑留言「朕不給的，你不能吃」，令網民忍俊不禁，另有新加坡榴槤商出帖以膠紙黐榴槤上牆，稱「看似藝術品，聞了似放屁」令人笑爆，而榴槤那麼重都不會掉下來更令人驚訝。

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文章授權轉載自《香港01》