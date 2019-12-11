親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

新任歐盟主席馮德萊恩，如何以「地緣政治」重振歐洲？

吳怡農民調、網路聲量皆快速上揚 蔣萬安選情告急？

「天價香蕉」藝術品被吃掉 家樂福、故宮小編跟風網民讚爆

2019-12-11 11:40香港01 記者卓柏安／報導

義大利香蕉藝術品被吃掉後，故宮順勢推出梗圖推銷自家產品。圖擷自故宮精品 fb
義大利香蕉藝術品被吃掉後，故宮順勢推出梗圖推銷自家產品。圖擷自故宮精品 fb
分享

意大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）的作品《Comedian》，用防水膠紙把香蕉貼到牆上，近日在邁阿密巴塞爾藝術博覽會展出，並被法國收藏家以12萬美元（94萬港元）買下，沒料拍賣一完竟被表演藝術家達圖納（David Datuna）以行為藝術為由吃掉了。事件如何收科未知，不過超市龍頭家樂福的fb小編，「參考」有關概念後把蔬果貼牆推銷，「跟風」之快被網民讚爆。

意大利著名藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）從邁阿密當地雜貨店購入香蕉，再用防水膠紙貼到牆上後製成作品《丑角》（Comedian），交畫廊轉送到邁阿密巴塞爾藝術博覽會（ Art Basel Miami Beach）展出，更獲收藏家垂青以12萬美元，即近百萬港元的高價售出，引起關注。

沒料「牆上蕉」其後被行為藝術家達圖納（David Datuna）突擊走近吃掉，令在場人士驚訝，事後達圖納被警方問話，最終如何收拾未明。

惟作品背後的概念，也引來超市龍頭家樂福fb小編的注意，最新發帖竟然大玩流行梗，把香蕉、紅蘿蔔等貼牆照列出價錢推銷，令網民忍不住會心一笑，大讚跟得真快，小編確專業。

台北故宮亦趁勢大賣其特色膠紙，爆笑自創小劇場，帖文稱「怕人吃掉正在展覽的香蕉？推薦你使用更有效果的膠帶」，更搞笑留言「朕不給的，你不能吃」，令網民忍俊不禁，另有新加坡榴槤商出帖以膠紙黐榴槤上牆，稱「看似藝術品，聞了似放屁」令人笑爆，而榴槤那麼重都不會掉下來更令人驚訝。

延伸閱讀：

「香蕉貼牆」近百萬港元賣出　行為藝術家當場食晒　交易照完成？

【Art Basel Miami Beach】被吃掉的天價香蕉 aka. 藝術品

文章授權轉載自《香港01》

香蕉家樂福台北故宮

延伸閱讀

為什麼我們常吃的香蕉 擺在藝廊竟能賣到456...

影／「因為餓」他吃掉365萬香蕉藝術品 藝廊...

她和4男有「開放性關係」 現懷孕全部升格當爸...

童話般迪士尼暗藏變態 男子3年性侵10歲女童...

9度低溫毛毯全給女兒！單親爸「身體縮一團」被...

日「奇蹟的13歲」超美混血女模 明年登時尚大...

相關新聞

未飛先夯周邊！員工投票選出「星宇香」 免稅商品提袋只送不賣

2019-12-11 12:51

一堆人穿錯！ Uniqlo部長曝發熱衣「正確穿法」

2019-12-11 09:47

找路都用手機不用導航機了？ 網友曝秒選手機原因

2019-12-11 10:33

明年元旦看日出時刻表出爐！本島太陽最早出現在這兩處

2019-12-11 10:18

加爆！他吃火鍋想加飯老闆「超大方回禮」網笑瘋：要拜地基主？

2019-12-11 12:00

星宇航空3條航線價格曝光 澳門4天3夜機加酒1.2萬元起

2019-12-11 11:54

台灣氣候變遷指標倒數 學者：政府能源政策出問題

2019-12-11 11:32

公費流感疫苗傳出缺貨？ 陳時中：貨量充足、待調配

2019-12-11 09:49

吃臭豆腐吃到肝癌 醫籲：別每天大量吃

2019-12-11 13:07

星宇許可證今到手！首航當天 仍可期待K董親自駕機

2019-12-11 13:06

今年最後夕陽落在安平、旗津 2020首道曙光時間表出爐

2019-12-11 12:22

台灣將成6小時生活圈 林佳龍：屏東將成轉乘點

2019-12-11 12:08

台灣健康暨高齡友善城市獎 主打跨領域關懷

2019-12-11 12:05

政府推公共區域不用除草劑 學者：不應汙名化植物用藥

2019-12-11 12:03

全台僅20企業提供托育 衛福部也跟進帶頭設托嬰中心

2019-12-11 11:43

新藥臨床試驗 食藥署籲必問七件事

2019-12-11 11:30

學者估今天破去年來台旅客紀錄 觀光局長這樣說

2019-12-11 11:16

減碳台灣倒數第三 環保署：評比方式不公平

2019-12-11 11:12

全球減碳成績台灣倒數第三 環團：執行不佳規畫不足

2019-12-11 11:05

台大主持全台首間醫學認證實驗室 發現肺癌的基因秘密

2019-12-11 11:00

衛生所公費流感疫苗傳告罄 原來是上頭管控太嚴謹

2019-12-11 10:53

影／談流感疫情 陳時中：未比往年嚴重

2019-12-11 10:40

金門澎湖訂位太滿！過年第二波加班機17日開賣

2019-12-11 10:35

癌友換用生物相似藥好嗎？ 名醫籲充分評估和告知

2019-12-11 10:15

老師久站腿爆青筋無力遠行 微創手術回春了

2019-12-11 10:00

東北季風增強今明雨區曝光 周五起回溫最熱飆到30度

2019-12-11 09:48

探險體驗結合在地遊 來桃園青年體驗園區2日秋冬快閃

2019-12-11 08:12

周日起熱得像夏天！ 吳德榮：高溫上看30度

2019-12-11 07:12

黴漿菌抗藥性加劇 半年增6成

2019-12-11 02:53

管理抗生素 2關鍵步驟

2019-12-11 02:53

基層申報落差 抗生素用量難控

2019-12-11 02:53

今年流感已11死 老少快打疫苗

2019-12-11 00:17

健康你我他／過度使用電腦 痠痛老治不好

2019-12-11 00:17

怕孩子開刀緊張？ 家長記得6+1步驟

2019-12-11 00:17

拚C肝治療 別忘了B肝

2019-12-11 00:17

救命美談引發捐獻潮 彰縣救護車獲贈「心」利器

2019-12-11 00:12

原民禁伐補償金 擴大適用範圍

2019-12-11 00:01

點燃生命之火募款開跑 中信銀率先捐200萬

2019-12-10 23:56

爭取生活津貼 台鐵產工批：發紓壓小物本末倒置

2019-12-10 23:44
看更多

熱門文章

走進台灣診所 日本作家驚嘆：古早味彷彿讓人回到兒時

2019-12-10 15:52

2019年「35間熄燈名餐廳」！ 名單滿滿都是回憶

2019-12-10 18:40

好市多烤雞吃不完怎辦？ 她自創超狂料理法網狂讚

2019-12-10 18:30

一堆人穿錯！ Uniqlo部長曝發熱衣「正確穿法」

2019-12-11 09:47

台鐵花東實名制 17日起每天六班常態實施

2019-12-10 18:26

國家機器告白正夯！他上合歡山示愛「雅婷看到了嗎」

2019-12-10 15:29

新人求婚車卡太平山 遇「霸王拖吊」要1萬4700元怒投訴

2019-12-10 15:21

周日起熱得像夏天！ 吳德榮：高溫上看30度

2019-12-11 07:12

牛肉麵界的兄弟之爭 建宏和富宏誰才是網友最愛

2019-12-10 16:05

奶貓吸吮大拇指熟睡 超可愛模樣萌翻眾人

2019-12-10 17:30

影／心痛！大白鯊頭被鲨籠卡住 慘死在觀光客眼前

2019-12-11 10:08

這些你買了嗎？全家便利商店「2019熱銷商品風雲榜」出爐

2019-12-10 21:00

攝影師巧手！透過一片放大鏡 拍出沒見過的東京迪士尼

2019-12-10 14:42

台中「麗寶Outlet」二期12月25日見客 獨家星巴克鐘樓曝光

2019-12-10 17:29

正露丸的味道消不掉？官方神回「解臭法」引討論

2019-12-10 20:59

曾經胖到走2步就放棄 40公斤米格魯瘦身有成IG爆紅

2019-12-11 09:09

吃素預防大腸癌？ 定期篩檢最重要

2019-12-10 15:19

星宇航空3條航線價格曝光 澳門4天3夜機加酒1.2萬元起

2019-12-11 11:54

全台最大 麗寶Outlet Mall二期25日試營運

2019-12-10 15:23

今天留意氣溫變化 明天午後起迎好天氣

2019-12-11 07:29

機車族爭取南迴改開放機車 林佳龍允研究案納代表參與

2019-12-10 18:36

有情人必看！年底戀情超旺VS戀情受阻的生肖TOP3

2019-12-10 14:39

「當妳衝鋒陷陣，我就是妳的後盾」《冰雪奇緣 2》安娜教我們的事 ： 有一種夢想是陪在某人身旁

2019-12-10 15:38

她雨夜回家突遇怪男搭訕 網曝：對方已經等很久了

2019-12-10 21:47

找路都用手機不用導航機了？ 網友曝秒選手機原因

2019-12-11 10:33

每日星座運勢／摩羯愛情可開花結果　創意易獲稱讚

2019-12-11 00:00

他滿月禮盒收到生米和雞蛋 內行網友解析：長輩回禮

2019-12-10 20:10

漢堡王開大絕！ 雙12一日限定「買1送2」限量三百份

2019-12-11 12:18

鼓勵長輩談身後事 急救醫感嘆：救是愛、不救也是愛

2019-12-10 16:52

炸雞控必看！日網民激推超簡易「KFC炸雞焗飯」色香味俱全

2019-12-11 10:05

飛去看極光！加航歲末優惠　台北－溫哥華來回15100

2019-12-11 00:19

台東校園操場有穿山甲 縣府保育科救援後送

2019-12-11 11:22

「天價香蕉」藝術品被吃掉 家樂福、故宮小編跟風網民讚爆

2019-12-11 11:40

2件112元、揪團砍價5折起 多家雙12購物優惠整理

2019-12-10 22:39

黴漿菌抗藥性加劇 半年增6成

2019-12-11 02:53

【煮婦心聲】梁純綉／開口說聲「一起吃飯」

2019-12-11 06:00

遠航、華信搶推好康 現在遊金門正是好時機

2019-12-10 13:44

爭取生活津貼 台鐵產工批：發紓壓小物本末倒置

2019-12-10 23:44

【心情點滴】窟一斤／青春老痘

2019-12-11 06:00

台灣將成6小時生活圈 林佳龍：屏東將成轉乘點

2019-12-11 12:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top