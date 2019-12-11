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探險體驗結合在地遊 來桃園青年體驗園區2日秋冬快閃

2019-12-11 08:12聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

北台灣擁有最多高低空設施的「桃園青年體驗學習園區」，今年4月開幕已來已吸引8000人次來探險，園區將原本的半日遊、一日遊、二日遊方案再升級，2020年1月31日前，推出秋冬GO有趣快閃方案，結合園區各種刺激的挑戰設施和新屋在地資源，規畫4大主題的2日遊，滿足不同族群、年齡層的休憩需求。

「桃園青年體驗學習園區」有多達52項符合ACCT（美國挑戰課程技術協會國際認證）的體能設施，包括垂降、滑索、搖擺斷橋、巨人梯、10公尺高的信心擊球、16公尺高的自由落體等等，還能化身放大版的手足球遊戲檯上運動員，適合團體合作，挑戰自我極限。

桃園市青年局此次規畫的2天1夜「秋冬GO有趣快閃方案」，行程包含園區一日高低空設施體驗，加上4餐、住宿及4大主題主題行程遊玩，例如桃園市民限定主題「極限海陸空」方案，前往位於永安北岸遊憩區最北側的後湖溪親水休憩體驗區，體驗划獨木舟的樂趣，即使不會划船的人也可以輕鬆體驗。

另外還有老少咸宜的「手心溫度」方案，可選擇郭元益手作餅乾、護唇膏、檸檬塔DIY3擇1，或者是參加「文化傳承」方案，感受牽罟或石滬體驗；當然，還有「自給自足」方案。與附近的農場合作，推出小農體驗、焢窯樂趣等等。

青年局表示，各項主題行程費用1800元到2580元起，詳情可上園區官方網站（https://www.tyacamps.com.tw/）或電洽（03）4862200。

桃園青年體驗園區自2019年10月20起至2020年1月31日，推出秋冬方案，2...
桃園青年體驗園區自2019年10月20起至2020年1月31日，推出秋冬方案，2天1夜4大主題的桃園深度體驗行程，包含1日高低空設施體驗，餐點、住宿及主題行程遊玩。圖／青年局提供
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園區內包括團體挑戰設施、自我確保設施、人體手足球、CS安全弓箭等，都十分適合團體...
園區內包括團體挑戰設施、自我確保設施、人體手足球、CS安全弓箭等，都十分適合團體活動，不少機關團體、學校社團等皆慕名而來。圖／青年局提供
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10月份推出令人眼睛為之一亮「高度向上成長」，高約16米的「自由落體」，挑戰人類...
10月份推出令人眼睛為之一亮「高度向上成長」，高約16米的「自由落體」，挑戰人類攀高跳躍的極限。圖／青年局提供
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園區內包括團體挑戰設施、自我確保設施、人體手足球、CS安全弓箭等，都十分適合團體...
園區內包括團體挑戰設施、自我確保設施、人體手足球、CS安全弓箭等，都十分適合團體活動，不少機關團體、學校社團等皆慕名而來。圖／青年局提供
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園區內包括團體挑戰設施、自我確保設施、人體手足球、CS安全弓箭等，都十分適合團體...
園區內包括團體挑戰設施、自我確保設施、人體手足球、CS安全弓箭等，都十分適合團體活動，不少機關團體、學校社團等皆慕名而來。圖／青年局提供
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