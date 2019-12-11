基層申報落差 抗生素用量難控

抗生素藥物。圖／台中慈濟醫院提供 分享 facebook 健保大數據統計，基層診所部分抗生素開立量為全國最多，但簡表申報只占二成多，民眾在不知情或未依醫囑使用抗生素，衍生抗藥性問題愈來愈多，長年下來恐無藥可用。

健保署「走向雲端，醫病雙贏─健保改革日記」中，明確點出簡表申報用藥量與實際藥量落差，以口服氟化恩菎類抗生素（fluoroquinolones）為例，統計二○一五到二○一七年銷售量最高的「ofloxacin」口服錠劑兩百毫克，三年總銷量六千四百萬顆，診所為四千三百萬顆，占六成七，特約藥局一千七百萬顆，占二成六，地區醫院約三百萬顆，占百分之五，醫學中心約十五萬顆，占百分之零二，區域醫院為廿二萬顆，占百分之零三。

但近三年健保申報量卻與藥商銷售量剛好相反，銷售量對申報量的比率，醫學中心六成六、區域醫院九成四、地區醫院一成八、基層診所二成三、特約藥局只有一成四，基層診所用量最大，申報量卻幾乎是倒數。

健保署長李伯璋認為，簡表免除審查，直接給付固定額度，六成六診所以簡表申報藥費，但制度已造成藥物管理及民眾用藥漏洞，近年醫界已屢次反映抗生素抗藥性問題。

簡表申報是否廢除？李伯璋表示，將持續與醫事團體溝通，抗生素用藥得靠「教育」，醫學會要給治療指引，在健保給付新藥上請感染科醫師審核，醫界反映奎諾酮類的抗生素應放寬使用，也傾向彈性處理。

避免細菌強大到無藥可醫，藥廠不願投入研發，有些國家未雨綢繆，英國國民健康署（NHS）與國家健康與照顧卓越研究院（NICE）正測試抗生素預付概念，透過認購預付促進藥廠開發新藥，美國也在研究監控及補貼津貼的方式。李伯璋指出，台灣尚未有相關計畫，有待長遠規畫。