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避免抗藥性／管理抗生素雙管齊下 處方複核增感控費用

2019-12-10 20:56聯合報 記者韋麗文蔡怡真／台北即時報導

抗藥性細菌比率不斷上升，抗生素管理是重要手段。雖然感染控制已列醫院評鑑，但各大醫院採行精實政策。衛福部疾管署已與醫學會合作推出抗生素使用指引，感染症醫學會則將抗生素處方複核制列為重要政策，希望健保可以給付急重症病人感控費用。

感染症醫學會理事長黃立民指出，抗藥性細菌需積極面對，目前有兩大重點，一是希望各大醫院更加落實感控政策，二是希望抗生素處方能事先複核，並高健保給付；韓國已實行病人自付感控費用，但在台灣的可行性不高，希望健保針對急重症病房，給付日支感控費用。

疾管署在醫院推動台灣國家級抗生素管理計畫（ASP），藉由電腦醫囑提示、感染科醫師審核等把關，在充分佐證下，讓第一線臨床醫師選擇最適合的抗生素。黃立民說，目前台大針對有疑義的抗生素處方進行雙向溝通討論。

林口長庚則採「抗生素線上審核系統」，當醫師開立管制性抗生素處方時，輸入資料後，在等待細菌培養結果出爐期間，電腦系統會通知管理醫師在四十八小時內審核，若審核不通過，管理醫師會詳述原因及建議用藥。

從二○一三年到二○一七年，林口長庚每年平均進行十萬九千四百八十七件抗生素處方審核，審核醫師建議修改比率為百分之十五點二，約一萬六千六百十二件，其中逾八成一原處方醫師會遵從管理醫師建議修正，修正處方中有二成八會將抗生素降階使用，一成六甚至停止抗生素使用。

林口長庚內科部感染科主治醫師黃景泰指出，即時溝通、雙向回饋，可在確保病人安全前提下，使用抗生素可適時降階、及時停藥。

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入冬是呼吸道感染高峰期，民眾不只得面對社區型黴漿菌肺炎抗藥性的問題，生病入院還面對日益嚴峻的院內感染威脅。圖／報系資料照片
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感染症醫學會理事長黃立民指出，抗藥性細菌需積極面對。圖／黃立民提供
感染症醫學會理事長黃立民指出，抗藥性細菌需積極面對。圖／黃立民提供
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抗生素醫師健保

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