避免抗藥性／社區黴漿菌抗藥性增 院內超級細菌隱身

一名廿歲白血病患，住院期間接受化療導致白血球低下，感染碳青黴烯類抗藥性肺炎克雷白氏菌（CRKP），而且是帶有極強抗藥基因、會產生KPC（肺炎克雷白氏菌碳青黴烯水解酶）的菌株。患者不只出現肺炎還併發敗血症；使用抗生素始終沒起色，最後是靠病人的白血球回升後自救成功。

台大醫院感染管制中心副主任王振泰說，一旦感染會分泌KPC的細菌，死亡率高達四到六成。面對這個難纏的抗藥性細菌株，很多時候得更積極處理或靠病人自己的免疫力，還好最近有新藥上市解燃眉之急。

KPC菌會分泌碳青黴烯水解酶，讓碳青黴烯類抗生素無效，且可以跨菌株、跨菌種散播抗藥性基因、形成多重抗藥性超級細菌。王振泰舉台大的監測資料說明，以前CRKP一年約有一百株，KPC菌約占兩成；現在CRKP暴增三倍，KPC菌占比也從兩成增加到五成。

為何KPC菌監測這麼重要，因為肺炎克雷白氏菌是醫學中心加護病房院內感染第一名，十年來從第五名去年底升到第一名。肺炎克雷白氏菌快速攀升，王振泰分析，外在環境及醫療行為大概只能控制三分之一的院內感染，肺炎克雷白氏菌及大腸桿菌，是一種內生性細菌，不容易藉由感染管制手法有效控制；在病人狀況不好的時候，就可能在人體內大量複製，進而造成感染。

院內感染控制日趨艱難，社區型黴漿菌肺炎對紅黴素的抗藥性問題也浮現，台灣感染症醫學會理事長黃立民說，十年來黴漿菌對紅黴素的抗藥性維持在兩成，但近半年突然暴衝到八成，雖然目前不至於沒藥可醫，但黴漿菌沒有疫苗可以預防令人擔心。

由於黴漿菌感染是兒少常見的社區型感染，而比糖果還便宜的紅黴素被大量使用，但今年入秋後各大醫院就開始出現重症患者，醫師直言從沒見過如此嚴重的病況。

一名五歲小女生在八月初感染黴漿菌造成瀰漫性肺炎出現呼吸衰竭，轉到台大裝了十三天葉克膜才搶救回來，住院兩個月才拔管出院；同時間也有一名八歲小患者轉到台大用葉克膜救命。

疾病管制署也發現問題嚴重性，發文請感染症醫學會，黃立民提醒臨床醫師，若患者用了二到三天紅黴素還是沒效，就要換藥；另外，沒有肺炎者不要開立紅黴素，以免助長鰴漿菌抗藥性。