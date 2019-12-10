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打造無肝病美麗島 名醫提醒：B、C肝和脂肪肝防治並進

2019-12-10 20:29聯合報 記者鄧桂芬／台北即時報導

C肝新藥上市翻轉過去治療困難，讓「消除C肝」成為重點政策，但台灣肝病醫療策進會提醒，別讓肝病治療顧C肝、失B肝。專家指出，B肝健保用藥條件對部分患者較嚴苛，無肝硬化者治療三年後也必須無條件停止給付，臨床偶見患者停藥後嚴重急性發作，期望健保能放寬給付條件。

健保署長李伯璋指出，B肝和C肝防治一樣重要，B肝無法治癒，部分患者必須持續投藥，但由於我施行新生兒接種疫苗政策，B肝新病人有減少的趨勢。李伯璋指出，歡迎相關學會提出B肝給付修正建議，健保署將進一步討論。 

肝策會長高嘉宏說，過去C肝只能用干擾素，加上口服抗病毒藥物雷巴威林輔助，步驟多且副作用高。直到全新口服藥物上市，各期別C肝患者皆可治療，副作用少且病人接受度高，療程二至三個月，治癒率甚至高達98%。

高嘉宏說，C肝治療因此成為重要話題，健保從有條件給付新藥，轉變為是否肝臟纖維化，只要C肝病毒陽性，就可納入治療對象。肝策會也將推動多年的「全民回肝」計畫改為「全篩全治救肝單」，擴大C肝篩檢與治療。

另外，衛福部長陳時中喊出「2025消除C肝」，不只醫學中心動起來，串聯鄰近基層診所的雙向轉診制度，共同投入C肝治療。今年稅制調整後，基層診所也積極參與。衛福部明年更擬編82億元，造福六萬名感染者。

但找出感染者是篩檢工作的挑戰。高嘉宏說，C肝病人以高齡者為大宗，當交通不便又無人接送，他們不可能走進醫療院所做篩檢。有醫院安排「外展門診」，希望提供一站式篩檢，抽血後立即看結果，確定感染就開藥。

「這其實相當辛苦。」高嘉宏解釋，外展門診需要人力，若沒有抽血驗到病毒陽性，也無法獲得健保給付。此外，深入村里家戶其實更好，但對醫院團隊是艱困挑戰，有賴地方政府奧援。

高嘉宏建議，應再多編列媒體預算，宣導C肝治療的重要，且宣導必須「接地氣」，有人力、有錢、有正確衛教資訊，才有可能找到隱藏在社區或偏鄉的感染者，達成消除C肝願景。

但高嘉宏也指出，即便衛福部編列不少C肝治療預算，大部分投注於昂貴的藥物給付，而非預防篩檢和個案管理的支持。以台大醫院團隊為例，個管師僅一人，但必須追蹤將近八千名的B、C肝患者。此外，有的地方政府和民間團體為篩檢派出人力、付出財力，但篩檢資料仍需好好整理運用，避免重複篩檢的浪費。

消除C肝固然重要，但高嘉宏提醒，B肝治療也不可忽略。高嘉宏指出，B肝與C肝治療條件不同，B肝目前僅能藥物控制、無法治癒，但健保給付對部分患者嚴苛，例如要求患者肝功能指數（GPT）大於兩倍以上，且超過三個月。患者若纖維化明顯，但肝臟發炎情形不高，很難達到給付條件。

此外，健保給付也規定部分患者治療三年後，若無肝硬化即無條件停藥。「臨床偶見患者停藥後嚴重的急性發作，甚至發生猛爆性肝炎。」

高嘉宏說，認真服藥的患者大多不會復發，但停藥半年，臨床發現有三至四成復發風險。若病人擔心復發改自費用藥，每月至少三千元，長期對患者是負擔。他建議修正健保給付條件，例如B肝表面抗原低到一定程度再停藥，降低復發風險。

除了不要顧C肝、失B肝，高嘉宏也特別提到「脂肪肝」防治，由於與生活皆習慣較有關係，有必要從減重、飲食控制和運動處方下手，降低脂肪肝對健康的危害。高嘉宏說，「這是我們的長遠目標：打造一個沒有肝病的美麗島。」

台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏提醒，別讓肝病治療顧C肝、失B肝。記者吳貞瑩／攝影
台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏提醒，別讓肝病治療顧C肝、失B肝。記者吳貞瑩／攝影
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C肝患者健保

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