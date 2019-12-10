他滿月禮盒收到生米和雞蛋 內行網友解析：長輩回禮

一名網友收到親友的滿月禮盒，但裡頭竟然是生米和雞蛋，而不是滿滿的油飯和雞腿，讓他懷疑是不是自己禮金包太少。圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

許多家長為慶祝寶寶滿月，都會送身邊的親朋好友滿月禮盒，若寶寶為男生通常都會送油飯、紅蛋和雞腿，女生則是送彌月蛋糕。但昨（9）日卻有一名網友分享自己收到的滿月禮盒，原本滿心期待準備打開禮盒，沒想到打開後竟只有生米和蛋，而不是滿滿的油飯和油亮亮的雞腿，讓他開始懷疑是不是自己禮金包太少。

原PO在《爆廢公社》中PO文提到，近日親友生下男嬰剛好滿月，因此收到一盒滿月禮盒，按照習俗原PO應該會收到紅蛋、油飯和雞腿，但當他打開禮盒後裡頭卻不是油飯和雞腿，而是滿滿的生米和普通的生雞蛋。

照片中只見，紅色的滿月禮盒中竟然只有一坨生米和一顆雞蛋，生米上甚至還有一個個紅色的小點，原PO看到後傻眼直呼「收到這樣的滿月油飯，是不是我禮金包太少？難道這是最新的自助油飯禮盒？」

PO文一出後，立刻吸引大批網友討論，「最新款油飯DIY組」、「這是要你自己煮的概念」、「這樣很好啊，要吃多少、什麼時候吃，都可以自己決定」、「應該是讓你自己孵小雞的」、「非常健康的滿月套餐，少油少鹽低卡」、「這樣的米能煮一鍋的份量，真的是賺到了」、「覺得有點毛毛的」。

但也有專業網友指出，這應該是長輩送的回禮，「這是回禮，應該是給你的人把回禮跟油飯拿錯了，生兒子的時候送長輩油飯，長輩就會拿家裡的米跟蛋回禮」、「拿錯了！這是長輩回送的回禮才對」、「應該是對方拿錯，他拿成回禮給你了」。