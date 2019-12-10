2019年「35間熄燈名餐廳」！名單滿滿都是回憶

回顧2019年，全台各地有許多間餐飲名店劃下句點。除了部份連鎖型餐廳的分店減少之外，更有超過半世紀的老店、來自日本的名店劃下句點，只能留存在民眾的回憶之中。甚至還有店家提前預告，即將於2020年結束營業，建議有意用餐的民眾，把握最後的機會。

【永福樓】（台北）

主打江浙料理、已經有41年歷史的永福樓，乃是台北東區代表性的中式餐廳之一。在2月24日永福樓正式熄燈，不僅令許多民眾感到不捨，也突顯出東區沒落的現況。

【京華城─小鬥士德州炸雞】（台北）

甫於11月底結束18年歷史的京華城，儘管是百貨公司，但卻擁有北台灣唯一一間的「小鬥士德州炸雞」。隨著京華城歇業，也讓小鬥士暫時消失，另粉絲不捨。

【無名子】（台北）

創業於1976年的無名子，乃是復興南路上的知名清粥小菜店家，但在今年初已悄悄掛上「租」字條，讓往年熱鬧的清粥小菜一條街更顯冷清。

【芳月亭】（彰化）

已經有約60年歷史的芳月亭，乃是彰化代表性的台菜餐廳。但因員工年事已高、無人願意接手，因此已於今年2月底熄燈。

【珍味園海鮮小館】（台北）

鄰近通化夜市的珍味園，乃是當地老字號的海鮮餐廳，店內招牌的「鯧魚米粉」是不少饕客的最愛。已經於4月熄燈。

【曹家屯酸菜白肉鍋】（高雄）

創業於1996年的曹家屯酸菜白肉鍋，是溫暖不少高雄人身子的老字號餐廳，可提供肉品無限續盤。已經於3月底歇業。

【水蛙魯】（台北）

創業於1988年，主打團體合菜、桌菜為主的水蛙魯，在今年9月底熄燈。根據店內公告，主因是陸客刪減加上經濟不景氣而受到影響。

【漢城韓國烤肉】（台北）

號稱全台第一間韓式烤肉的「漢城」，在8月底熄燈，結束51年的營業歲月。歇業前，包括張小燕、黃子佼等人都趕到場用餐打卡，抓住最後的回憶。

【大八】（高雄）

大八大飯店乃是不少高雄人宴客、聚餐的好去處，館內的自助餐廳更是擁有極高人氣。但大八大飯店也於今年7月熄燈，轉型聯上大飯店。

【京都屋】（台北）

已經有16年歷史的京都屋鰻魚飯，被視為「台北4大鰻魚飯」之一，但租約因素，已經於10月退出市場。

【梅光軒】（新北、桃園）

來自北海道，有約50年歷史的梅光軒，在2012首度登台，插旗全台北中南。但在7月底徹收最後的府中店、桃園店，正式退出台灣。

【天星港式飲茶】（台北）

已經有12年歷史的天星港式飲茶，乃是京星餐飲集團旗下唯一非24小時營業的餐廳，但因租約因素，已於9月中旬歇業。

【義瑪卡多義大利餐廳】（台北）

因有著玻璃屋而聞名的義瑪卡多（IL Mercato），提供有豐富的義式料理與美酒，但在4月時因租約到期而拉下鐵門。

【陳三鼎黑糖青蛙鮮奶】（台北）

公館人氣飲料店「陳三鼎」因連續多日未營業，而被網友爆料已經歇業，消息一出就令不少老客人感覺震驚。

【叉子餐廳】（台中）

輕井澤集團旗下的叉子餐廳，乃是台中知名的親子、網美餐廳，假日往往一位難求。但在今年8月時，叉子公告因營運考量而歇業。

【宅涮涮鍋】（台北）

位於永康街內的宅涮涮鍋，儘管是火鍋店，但是主廚阿堯常推出精緻的私房料理，宛若日式料亭。但因主廚返鄉，已於10月底停業，結束約7年的開業時光。

【博多華味鳥】（台北）

來自日本的博多華味鳥，2014年首度登台，但在5年的發展後，已經於8月底結束在台最後一間門市，未來想吃只能去日本。

【英雄餐廳】（台中）

自2016年開幕的英雄餐廳，由蕭淳元、林凱維雙主廚坐鎮，提供無菜單料理除了運用在地食材外，部份農作物還是自己耕種上桌。今年1月底，英雄餐廳劃下句點。

【乍牛】（全台）

王品旗下的炸牛排餐廳「乍牛」，自2017年開業，因應品牌調整，全台門市於7月結束營業。

【三田製麵所】

登台6年的三田製麵所，提供更粗、更有咬勁的麵體，在台曾有3間分店。但因經營方向改變，8月底已退出台灣。

【CooK BEEF！酷必】（台北）

同樣隸屬王品的CooK BEEF！酷必，透過牛排與米食的結合，推出牛排飯料理。但在8月底已全面停業。

【大阪新世界串炸達摩】（台北）

來自大阪的串炸達摩，自2015年首度登台，提供各式食材的串炸料理，但是短短3年多，就結束在台事業。

【Gudetama Chef蛋黃哥主題餐廳】（台北）

由於台北東區人潮減少，因此以蛋黃哥為主題的「Gudetama Chef蛋黃哥主題餐廳」，經營約3年後，於10月結束營業。

【étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶、悅品擺酒】（台北）

MLD台鋁於今年4月在微風南山同時打造étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒等3間不同型態的文青料理餐廳，但短短60天就同時全部停業，被戲稱「史上最貴快閃店」。

【青島豆漿店】（台北）

位於通化夜市的青島豆漿店，已經開業超過60年，採24小時經營，包括豆漿、燒餅都是人氣商品。已經於3月底吹起熄燈號。

【燒肉屋明誠店】（高雄）

已經有20年歷史的燒肉屋明誠店，乃是陪伴許多高雄人成長的燒肉名店。自10月底開始，已由秘町接手經營，劃下句點。

【好樂杯冰】（屏東）

擁有無敵海景的好樂杯冰，乃是IG網美前往墾丁時必訪的名店之一，同樣也是因租約到期，因此於11月中旬停止營業。

【Daimon‧犇 廚魔館】（台北）

擁有全球華人最多米其林星星的「廚魔」梁經倫，今年春季與犇合作，於微風南山打造「Daimon‧犇 廚魔館」，但已結束合作，快速轉型成「犇 極上」鐵板料理餐廳。

【醜比頭主題餐廳】（台中）

自2015年掀起熱潮的醜比頭主題餐廳，繼台北2間門市收掉後，最後一間台中旗艦店，也於8月底結束營業。

【滿堂紅仁愛店】（台北）

已經有13年歷史的滿堂紅仁愛店，乃是滿堂紅的旗艦店，但已於8月底停業。目前仍有信義、桃園等分店提供服務。

【屋頂棕櫚餐廳】（高雄）（預告歇業）

創業於2003年的屋頂棕櫚餐廳，最大的特色之一，就是會依照壽星年紀提供同數量的「試管酒」，擁有極高人氣。但店家臉書已預告，將於2020年2月2日停止營業。

【寅樂屋、一席咖啡】（台北）（預告歇業）