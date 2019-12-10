機車族爭取蘇花改開放機車 林佳龍允研究案納代表參與

蘇花改下月五日通車，機車族呼籲開放機車行駛蘇花改、南迴公路，並實施重型機車上國道。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蘇花改下月五日通車，機車族呼籲開放機車行駛蘇花改、南迴公路，並實施重型機車上國道，交通部長林佳龍今接見機車族網路名人「火花羅」，以及交通安全協會、TMA台灣大型重機車友協會、全國大型重機商業同業促進會等代表，對其呼籲指示公路總局，針對「長隧道通行機車條件」研究案應邀請協會代表參與討論，作為未來是否開放大型重機通行南迴改的依據。

今年九月位於蘇花公路上的和中社區，發生機車撞上男童的死亡車禍，引起網路名人火花羅（本名羅邵華）撰寫文章指陳道路設計不當。林佳龍當時指示公路總局研議提出具體改善作為，包括進入當地的速限從時速60降至50公里、增設置號置路口，縮減車道寛度從3.5減為3公尺、取消中央槽化分隔帶、增設2公尺人行道等項目，後續將再與當地民眾座談後定案。

林佳龍今日正式接見火花羅、交通安全協會理事長陳宏益、副理事長黃文吉、理事林志學、TMA台灣大型重機車友協會榮譽理事賴佳聖、全國大型重機商業同業促進會會長洪宗寶等代表，除了感謝他們對改善和中社區道路所提出的建言，也針對機車族的用路安全與權益進行對談。

與會者轉述，林佳龍在會中指示交通部公路總局，「長隧道通行機車條件」研究案應邀請協會代表參與討論，作為未來是否開放大型重機通行南迴改的依據，並正式邀請協會代表出席交通部下次舉行的道安委員會，共同為道路、標誌與號誌設計的安全性把關。

火花羅等人要求未來重大公共工程規劃時應納入機車族的需求，並進行隧道優化，同時呼籲開放機車行駛蘇花改、南迴公路，並實施重型機車上國道。

對此，公路總局回應，已在辦理「長隧道通行機車條件」委託研究案，預計完成之後將可提供科學的客觀數據，並對是否開放騎乘機車提供具體建議；林佳龍則指示，研究案期中報告審查時，應邀請協會代表參與討論。