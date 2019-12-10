換外幣更方便！ 萊爾富迪化店推「台外幣現鈔兌換機」

出國換外幣或外國旅客來台換鈔又有更便利的選擇，萊爾富與新光銀行攜手於台北大稻埕商圈的迪化店設置「台外幣現鈔兌換機」，除了可利用台灣的晶片金融卡帳戶提領外幣現鈔，還可執行雙向兌換功能，可用台幣現鈔兌換外幣現鈔或用外幣現鈔兌換台幣現鈔，目前提供美元、日圓、人民幣等3種幣別的現鈔兌換服務，至於是否會擴增至其他門市，萊爾富表示會再評估。

萊爾富迪化店的「台外幣現鈔兌換機」24小時不打烊，依新光銀行牌告現鈔成交匯率計算，超過早上9點至下午3點30分銀行營業時間則依收盤價計算，可使用新光銀行金融卡提領外幣，或是直接使用美元、日圓、人民幣現鈔兌換台幣，台幣現鈔也可直接兌換美元、日圓、人民幣，通通免手續費；如果使用他行金融卡兌換外幣，會酌收每筆手續費5元，每日累積不得超過1萬美元或等值外幣，每次最高為等值台幣2萬元。

即日起本國籍民眾可持身分證或護照、外國籍民眾可持護照、中港澳人士可持A4入出境許可證件於萊爾富迪化店「台外幣現鈔兌換機」做身分掃描認證，即可進行美元、日圓、人民幣的現鈔兌換，可提領的鈔券面額分別為美元50元、人民幣100元、日圓10,000元，台幣提供1,000元、100元、50元、10元、5元和1元；可存入的鈔券面額分別為美元100元和50元、人民幣100元或日圓10,000元、5,000元、1,000元，台幣則提供1,000元、500元和100元。不過，外幣仍受每日／每次結購、結售，不得超過新台幣10萬元、人民幣不得超過2萬元，外幣最低交易限額為美元100元、日圓10,000元、人民幣600元；如果是透過新光金融卡提領，每日提領外幣限額為等值台幣12萬元、每次最高為等值台幣3萬元。