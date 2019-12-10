台鐵花東實名制 17日起每天六班常態實施

東部幹線火車票一位難求，台鐵宣布花東實名制常態實施。本報資料照片 分享 facebook

東部幹線火車票一位難求，台鐵今天宣布花東實名制常態實施。12月17日開始，往返花蓮、台東開放每日六班列車，從開放訂票日起開放三天，讓花東實名制旅客訂票，符合身分證字號U或V、設籍花東，及其配偶或直系血親一親等民眾訂票，未訂完之座位在實名制列車優先訂票期間後，全面開放一般旅客訂票。

台鐵表示，花蓮民眾實名制優先購票，開放每日（含連續假日）台北=花蓮開行之207次、238次，以及周六開行之206次三班列車，提供符合身分證字號U開頭、設籍花蓮（每年3月1日、8月1日及12月1日更新資料）及上開前述兩者之配偶及直系血親一親等之民眾得以實名制方式預訂乘車票。

台東民眾實名制優先購票，開放每日（含連續假日）台北=台東開行之408次、431次及逢周六、日、一行駛之405次三班列車，於開放訂票之日起至乘車日（含）12日前之期間，提供符合身分證字號V開頭、設籍台東（每年3月1日、8月1日及12月1日更新資料）及上開前述兩者之配偶及直系血親一親等之民眾得以實名制方式預訂乘車票。

針對開放訂票期程，台鐵舉例，乘車日為周一至周五，實名制可訂票期間為開放訂票之日起至乘車日12日前之期間（即開放訂票日起後三天），如乘車日為12月31日（周二），實名制可預訂日為12月17日（周二）、18日（周三）及19日（周四）

乘車日若為周六，實名制可訂票期間為前兩周之周五、周六及前一周之周日及周一，如乘車日為1月4日（周六），實名制可預訂日為12月20日（周五）、21日（周六）、22（周日）、23日（周一）。

乘車日若為周日，實名制可訂票期間為前兩周之周五、周六及前一周之周日、周一及周二，乘車日為1月5日（周日），實名制可預訂日為12月20日（周五）、21日（周六）、22（周日）、23日（周一）及24日（周二），以此類推。

相關詳細訂票規定及乘車資訊，請參照台鐵局網站。