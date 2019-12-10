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早餐店怎麼選？ 食藥署建議可以觀察這些細節

2019-12-10 18:13聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

台灣的早餐店型態眾多，從西式到中式、路邊攤到連鎖店面，不一而足。然而民眾該怎麼選擇衛生安全的早餐？衛福部食藥署表示，可先認明「優良」標章，或利用「食品優良」地圖，查詢住家附近的優良早餐店，作為用餐選擇參考。

另外，食藥署也提供選擇優良早餐店的觀察重點， 食藥署南區管理中心主任魏任廷建議，民眾應「睜大眼睛、仔細觀察」，觀察製作環境是否乾淨，包括人員是否穿著乾淨衣帽、手部是否配戴飾品、處理生熟食的器具和砧板有沒有分開等，作為選擇早餐店選擇的參考。

食藥署今天舉辦的「108年食品安全管理檢討會議」，發表早餐稽查專案成果，由於台灣早餐形式多元，非連鎖業者占六成以上，加上95％店家員工規模都在五人以下，規模小且流動性、變動大，管理困難。因此，除了地方衛生局針對早餐業者例行衛生稽查，食藥署以專案稽查方式，篩選加強查核並滾動式調整抽驗品項，維護早餐食品安全。

魏任廷表示，目前食藥署推動「餐飲衛生管理分級制度」，針對餐飲業者從業人員、作業場所、設施等進行評核，最後評選出「優」、「良」兩級，並授予業者標章張貼在店面明顯的地方。因此民眾可以認明店家是否有張貼「優」或「良」的標章，優先選擇前往用餐。

另外，食藥署也推出「食品優良」資訊地圖，讓民眾可以透過地圖定位的方式，查詢住家附近的優良早餐店。

食藥署提醒民眾「睜大眼睛、仔細觀察」，選擇安全衛生的早餐店。圖／食藥署提供
食藥署提醒民眾「睜大眼睛、仔細觀察」，選擇安全衛生的早餐店。圖／食藥署提供
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食藥署衛生局食品安全

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