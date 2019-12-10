正露丸的味道消不掉？官方神回「解臭法」引討論

弊社お客様相談係によく寄せられるご質問



「鞄やスーツケースについた正露丸の臭いの取り方について」



率直に申し上げますと、正露丸の臭いをとる有効な方法はございません。臭いが強すぎました。

洗濯できないものについた場合は、風通しの良い場所で陰干ししていただく他、手段はございません…。