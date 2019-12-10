正露丸的味道消不掉？官方神回「解臭法」引討論
正露丸是許多人家中的必備藥品，若是遇到消化不良、腹瀉…等狀況，都可以靠它來解決！但正露丸有股濃烈的異味，因此台語名稱就叫「臭藥丸仔」，沾染到其他物品上後，還會殘留好一段時間，因而讓不少人退避三舍。日前，日本的正露丸製造商也在推特上做出「解臭」回應，引起網友熱烈討論。
正露丸於日俄戰爭時被發明，當時的名稱為「征露丸」，因當時日本稱俄國為「露西亞」，藥名隱含「征討俄國用的藥丸」之意，而後才被改名為當今通用的「正露丸」。正露丸主要由木餾油及黃柏粉、甘草粉…等藥材組成，可治療腹脹、腹瀉等腸胃症狀，但其特異的刺激性氣味，卻令不少人避之唯恐不及。
近日，日本的正露丸製造商「大幸藥品」也在官方推特做出「解臭」回應，「坦白來說，並沒有有效去除正露丸味道的方法，它的味道實在太強烈了」，更建議民眾「若遇到無法清洗的物品，就只能放在通風良好的陰涼處，除此之外沒有其他方法了」、「若是衣物類的話，單獨清洗才能避免味道轉移到其他衣物上」。
真誠的答覆引起討論，網友紛紛留言表示，「真的是良藥苦口啊…」、「小時候吃正露丸時，真的吐出來了」，也有人認為，「我很喜歡正露丸的味道耶」、「如果有正露丸氣味的古龍水就好了」。隨後「大幸藥品」也在留言區提到，「我們公司的員工每天都被正露丸的氣味包圍著，很多人已經對那股味道無感了。」
弊社お客様相談係によく寄せられるご質問— 正露丸 【公式】 (@seirogan_cp) 2019年12月5日
「鞄やスーツケースについた正露丸の臭いの取り方について」
率直に申し上げますと、正露丸の臭いをとる有効な方法はございません。臭いが強すぎました。
洗濯できないものについた場合は、風通しの良い場所で陰干ししていただく他、手段はございません…。
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