國影中心法制化 鄭麗君：讓世界更了解台灣影視聽經典

前身為「國家電影資料館」的國家電影中心，經民間倡議20多年，今日終於完成法制化。立法院今日三讀通過行政院所提「國家電影及視聽文化中心(國影中心)設置條例」，原來以民間財團法人身分設立的國家電影中心，將成為法律明文設立的行政法人。

文化部長鄭麗君表示，歷經民間倡議20多年，國家電影中心終於完成法制化基礎工程，不僅目前典藏的影像資產將為全民所有，典藏範圍也將從電影擴增到包含如廣播電視的視聽內容，未來將強化影視聽文化影音資產典藏修復，並持續推廣經典作品，讓國人及世界更了解台灣的影視聽文化史。

鄭麗君表示，「國家電影及視聽文化中心設置條例」公告後，國影中心預計於明年上半年掛牌成立，此外，由文化部及新北市政府合作興建，落腳於新莊的國影中心新場館，預計2021年完工啟用。文化部後續也將規畫國影中心片庫，期盼從軟硬體同步推升國影中心文化典藏扎根及文化擴散的功能。

1978年，前行政院新聞局與民間共同集資成立「財團法人中華民國電影事業發展基金會附設電影圖書館」，後轉型為「財團法人國家電影資料館」，2014年再轉型為「財團法人國家電影中心」。

鄭麗君表示，多年來國家電影中心承擔政府典藏國家電影資產的重要任務，卻未賦予法制化組織地位，由私法人性質之財團法人持有國家重要電影資產，未盡妥適，對外徵集電影資產也常有限制。如今國家電影中心由「財團法人」轉型為「行政法人」，將可提升社會公信力、確保影視資產保存之多樣性及完整性。

「國家電影及視聽文化中心設置條例」共計33條，包含國家電影及視聽文化中心業務範圍、經費來源、組織運作方式，以及監督機關文化部對該中心的監督機制等。未來，國家電影及視聽文化中心將透過影像、聲音等史料檔案系統化整理及研究，執行重建台灣影視史等公共性任務；該中心也將延續現行電影中心任務，以FIAF（國際電影資料館聯盟）、SEAPAVAA（東南亞暨太平洋影音資料館協會）等國際組織會員身分，持續進行各式國際文化合作。