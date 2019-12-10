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早餐稽查2成大腸桿菌群超標 外送平台早午餐明年納入

2019-12-10 17:29聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

食藥署表示，明年早餐稽查專案將擴大稽查對象，納入外送平台業者、早午餐和中式清粥小...
食藥署表示，明年早餐稽查專案將擴大稽查對象，納入外送平台業者、早午餐和中式清粥小菜。示意圖／ingimage
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「好多好多早餐在這裡，在我們最熟悉的早餐店裡～」歌手盧廣仲唱出台灣的早餐文化，根據食藥署統計，台灣有一半以上人口選擇外食作為早餐來源，且早餐業者達1萬4千家，從西式到中式、路邊攤到連鎖店面，型態眾多。食藥署今天針對早餐業者管理發表成果，並將於明年擴大查核對象和項目，納入外送平台業者、早午餐和中式清粥小菜。

行政院食品安全辦公室今天邀集衛生福利部、行政院農業委員會、行政院環境保護署、教育部等相關部會共同舉辦「108年食品安全管理檢討會議」，盤點相關政策，其中食藥署針對2017至2019年的早餐稽查專案進行成果發表。

根據食藥署專案分析結果，肉加工品合格率雖達100%，蛋品、即食熟食合格率也超過97%，然而飲料和生菜沙拉的合格率卻未盡理想，尤其生菜沙拉有20%不合格。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，今年首度將生菜沙拉納入專案稽查項目，不合格原因為指標菌大腸桿菌群超標，主要和容器清潔、食材保存和人員作業衛生有關，尤其生菜沙拉做好後不能擺太久，否則約15分鐘，大腸桿菌群便會增加一倍。但魏任廷表示，這些店家在經過輔導改善後，複驗時都已合格。

魏任廷也表示，明年早餐稽查專案將持續進行，並將擴大稽查對象至早午餐業者以及中式清粥小菜。另外，針對有與外送平台合作的早餐店，也會對外送業者的運送容器是否清潔以及不同溫層分開擺放食品等進行稽查。

魏任廷表示，食品業者應依《食安法》第17條，食品、容器等都要符合衛生安全及品質標準，若違反則命限期改正，屆期又未改善，則處新台幣3萬元至300萬元以下罰鍰。

魏任廷說明年早餐稽查專案將擴大稽查對象、項目至外送平台、早午餐業者以及中式清粥小...
魏任廷說明年早餐稽查專案將擴大稽查對象、項目至外送平台、早午餐業者以及中式清粥小菜。記者楊雅棠／攝影
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食藥署行政院外送員

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