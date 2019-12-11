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抬頭紋如癩皮狗？肉毒桿菌素助攻平反有成

2019-12-11 00:00文／ 台北星和診所 提供

究竟是歲月催人老，還是不自覺的習慣讓你出現老態？別以為年紀輕就不會出現皺紋，許多女性不到30歲就飽受紋路困擾了！到底是什麼原因造成皺紋呢？

圖／台北星和診所 提供
圖／台北星和診所 提供
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星和診所郭美妤醫師說明，皺紋產生主要有兩大原因：第一是年紀增長，膠原蛋白流失，當肌膚喪失原有的彈性時，臉部表情的肌肉無法自然回彈，就會生成靜態紋。第二則是習慣性做某些表情，這些表情會使得肌肉過度緊繃，而當肌肉無法放鬆時，便會產生細紋。

郭美妤醫師提到，目前臉上最常見的紋路多以抬頭紋、皺眉紋、魚尾紋為主，一旦產生這些皺紋，外表看起來恐怕會比真實年齡大五到十歲。事實上，許多年輕族群，因為習慣性皺眉或抬頭，這些習慣長期下來讓皮膚較容易產生紋路。曾有位年僅22歲的女性患者，她因為平常習慣以誇張的表情來表達自己的情緒，讓她的抬頭紋有如癩皮狗一般，後來被心儀的男生嫌老，才讓她下定決心來到診間進行肉毒桿菌治療！

在追求美觀與提升自信的雙重需求下，郭美妤醫師指出多數人會透過肉毒桿菌素進行保養。肉毒桿菌素通常可維持三到五個月效果，但身邊不乏有使用肉毒桿菌素效果減弱的案例。郭美妤醫師解釋，影響肉毒桿菌素效果的原因可分為三項。第一是錯誤生活習慣加速肉毒桿菌素代謝。第二是年齡增長膠原蛋白流失易形成的靜態紋不容易受肉毒桿菌毒素影響。第三便是抗藥性。

不過，若短期內頻繁施打或使用含複合性蛋白的肉毒桿菌素，都可能會產生抗藥性。因此，郭美妤醫師建議，進行肉毒桿菌素治療頻率依治療部位不同一般至少要間隔3個月，且挑選時，可以選用純化度高的肉毒桿菌素，例如去除複合性蛋白的天使肉毒，天使肉毒的成分純淨零雜質，目前診所使用經驗分享，並無任何抗藥性案例。

圖／台北星和診所 提供
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最後，郭美妤醫師提醒，施打肉毒桿菌素後四小時內不可平躺，一週內勿按摩施打處，也避免到溫泉、三溫暖、烤箱等場所，生活作息要避規律，同時盡量避免抽菸、喝酒，才能維持肉毒桿菌素治療成果。更重要的是，務必挑選有合法執照的診所、醫師，並確認施打肉毒桿菌素由合格廠牌生產，以免賠上健康得不償失。

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