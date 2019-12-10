鼓勵長輩談身後事 急救醫感嘆：救是愛、不救也是愛

傳統觀念忌諱和長輩談生前身後事，新北市長侯友宜和洪月華以自身經歷鼓勵長輩們勇於說出心中想法，自主、有尊嚴走完人生終章，遺愛，但不留遺憾。曾遭喪父之痛的王明凱說，沒有人知道意外和明天哪個會先來；見過無數生死的亞東醫院外科加護病房主任洪芳明感嘆說「救，是愛；不救，也是愛」。

亞東醫院今年10月調查有高達85.2%銀髮族認為「主動與家人討論身後事」很重要，卻難以啟齒。許多人生命結束前無法表達，只能由親人決定，子女沒魄力可能要長期受苦。新北市府社會局花3年時間翻轉民眾觀念，鼓勵他們決定自己生前身後事，生前準備「代代箱傳」珍愛行李箱，預留遺物，寫下自己對子女說的話，作為最珍貴的傳家寶。

洪芳明表示，加護病房中常見家屬為長輩是否插管急救而意見不一，他常告訴家屬「救，是愛；不救，也是愛」，如果強做無效醫療行為，徒增病人痛苦。

「40年前我就準備好了」侯友宜說，40年前他踏入警界，不知道哪天可能就回不去，很早就交代妻子任美鈴「如果我怎麼了，燒掉後找個地方放就好。」因為他經常和死神搏鬥，弟兄和歹徒都曾在他面前倒下，已做最壞的心理準備。

他感嘆說「我真不知道孩子是怎麼長大的」，他告訴孩子「把要對爸爸說的話和要求的事寫在紙條貼在冰箱」，他如果回家就在紙條上回應，「讓孩子們知道我還在」。他以聖嚴法師名言，鼓勵人們面對死亡要「面對它、接受它、處理它、放下它」，雖然哭著來，但要笑著走。

侯友宜也自己為例感嘆「我真的對不起岳母」，他北上從警住在岳母家，岳母88歲時重病，醫師詢問「要不要救」，其實已經知道救不回來了，但他依然向任美鈴說「不救，我會後悔一輩子。」結果急救插管2周後依然過世，他以沙啞聲音說「插管真的很痛，我後來覺得我錯了，應該讓岳母好好的走，少受些痛苦。」

70歲的洪月華和侯友宜對談，她和兒子王明凱談起過世34年的丈夫王阿章仍忍不住哽咽。她說，她36歲那年有一天和王阿章開車出去做生意，一場車禍奪去先生生命，她獨力撫養3個兒子長大成人 ，媳婦把她的結婚照印在化妝包上，每次出國就帶著，「好像帶著丈夫同行」。

日前出遊大峽谷不慎遺失化妝包，還哭著向家人說「我你們爸爸弄丟了」，所幸後來發現在行李箱底，只是虛驚一場。她把化妝包和丈夫生前送的定情物耳環、手表、旗袍裝在「代代箱傳」珍愛行李箱內，還寫下一封給兒子們的信。