好市多烤雞吃不完怎辦？ 她自創超狂料理法網狂讚

一名女網友PO文分享，自己若是吃不完好市多的烤雞時，會如何把它變成其他美味的料理。圖擷自 Costco好市多商品經驗老實說 分享 facebook

美式賣場好市多（Costco）不定期推出許多高cp值的商品，每每都會造成搶購熱潮，不管是熟食還是其他生活好物，都會被搜刮一空，其中，烤雞更是不少人到好市多必買的熟食之一，但有時卻因為份量太大吃不完而浪費。日前就有一名女網友在《Costco好市多商品經驗老實說》中分享，自己若是吃不完烤雞時，會如何把它變成其他美味的料理，貼文一出後隨即引發網友瘋狂轉貼，甚至還預言會有一波烤雞的搶購風潮。

原PO在文中提到，以前覺得好市多的烤大雞腿，一次買8支對一家三口的她來說有點太多，但後來找到其他可以料理它的方式後，就覺得其實份量沒有想像中的多。她提到，買回家當成晚餐，回烤再加熱一下，4支雞腿就沒有了，沒吃完的4支她就會把雞腿肉一個個剝下來，並分裝成兩袋放入冷凍庫，剩下的雞骨頭並非丟進垃圾桶，而是把它丟進滾水裡煮熟，隨後打幾顆蛋、加入小白菜和蔥花，就變成一道好喝的蛋花湯料理。

甚至可以變成隔日的早餐，原PO表示，她會將雞肉放進熱飯裡，捏緊定型，接著放入平底鍋，表面再刷上一層烤雞腿袋子底的「雞油」，把飯糰煎到金黃、有微微焦香，起鍋後便快速完成一道雞肉烤飯糰。剩下的最後一包，還可以變成超香的雞肉蛋炒飯，只要起鍋油打兩顆蛋，略炒成3分熟，放入隔夜飯和雞腿肉，再加上袋子底的雞油，拌炒一下，最後撒上一點鹽巴就完成了。

原PO還透露，雞骨頭和袋子內的雞油這麼一來都能被充分利用，十足發揮了「煮婦」精神，更激動的說「袋子底的雞油不要丟那是好物啊！」

PO文一出，網友紛紛表示實在是物盡其用，「太厲害了，尤其是烤飯糰，感覺很好吃」、「賢慧的好媽媽厲害！」、「煮婦的精神真的很強大」、「根本就創意料理」、「看完都口水直流了」、「好狠！連雞骨頭都不放過」。

也有網友分享自己的食譜「雞油我都拿來煮粥的底油，很香，就不用另外煮高湯」、「煮成雞肉奶油白醬焗烤飯就可以消耗滿多的」、「我都隔天再用氣炸鍋炸一下，變得更美味」、「袋底的雞汁留著加洋蔥拌麵也超好吃的」。