國家機器告白正夯！他上合歡山示愛「雅婷看到了嗎」

台灣因地狹人稠，監視器密度高，可即時回傳影像，也能事後調閱，有如「天網」一般，協助警方辦案，也大大提升破案率；而這些國家機器，不僅在道路街巷，也分布各大風景區，其中使用率最高的，非合歡山武嶺的即時影像監視器莫屬。

南投縣合歡山春賞杜鵑、冬追雪霰，還能看日出、迎曙光，且因擁高海拔、低光害等條件成東南亞最佳觀星點，不分四季總是吸引大批遊客；而因冬天追雪眾多，因此上山前都會查看即時影像確認雪況和路況，武嶺的監視器因此最常被監看。

而難得上一次合歡山總要拍照打卡，因此有民眾就利用武嶺的監視器，刻意在鏡頭前擺姿勢後再截圖留念，未料蔚為風氣，甚至有民眾會幫忙遊客截圖，甚至截下搞笑或出醜的瞬間畫面，並分享到網路上。

「即時影像監視器」臉書粉絲頁今天就幫忙上山遊客截圖打卡，但照片中的男子手持「蔡雅婷 我❤妳」在武嶺監視器前大方示愛；該粉絲頁小編還貼文表示，「國家機器告白正夯！」因此引發熱議。

不少網友留言紛幫男子加油，「真愛無誤！祝福成功」、「真男人，加油」；也有不少人好奇雅婷，「雅婷妳看到了嗎」、「蔡雅婷小姐趕快出面把妳的粉絲帶下山」、「這樣很多個，你選哪一個」；但也有眼尖網友指出，他不是禮拜日也有上去。