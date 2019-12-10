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我國類流感就診人次緩升 10月至今11人因流感死亡

2019-12-10 15:22聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

第二階段公費流感疫苗已於12月8日開打，第一天就接種出8.1萬劑，但國內近期類流感就診人次緩升，10月至目前已有11人因流感死亡，疾管署提醒，目前尚未進入流行期，但由於學齡前幼兒、65歲以上長者為流感高危險群，感染易引發肺炎、腦炎、心肌炎等嚴重併發症，籲儘速接種。

疾管署監測資料顯示，自10月1日起本流感季累計258例重症病例，其中11例經審查與流感相關死亡。國內上周門急診類流感就診達75997人次，較前一周略升2.0%，但仍處於低點；急診類流感就診病例百分比為10.3%，低於流行閾值11.5%；近4周社區流行病毒型別以A型H1N1為主，占86.7%。

疾管署副署長羅一鈞說明，11例流感死亡個案幾乎都是集中在9月突然爆出的夏季流感尾巴，雖我國目前流感疫情未進入流行期，但接種疫苗後需等待兩周才能產生抗體，呼籲長者及幼兒儘早完成接種。

冬季也是侵襲性肺炎鏈球菌感染症好發季節，呼籲未曾接種過 23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗的75歲以上長者，可於接種流感疫苗同時，接種公費肺炎鏈球菌疫苗，以獲得雙重保護。

羅一鈞表示，上周接獲9起校園群聚，分別為幼兒園2起、國小3起及國高中4起，與前幾周的校園群聚數11起及10起持平。目前全國校園接種中，國小接種完成率已達66％，國中、高中已完成45％，目前規畫於明年1月10日前完成所有校園接種。

雖台灣流感疫情還沒進入流行期，但近期北半球溫帶地區多數國家流感活動度都開始上升，其中日本、韓國、加拿大及美國已高於該國基準值或流行閾值，都正式進入流感流行期，中國大陸南方部分省市進入流行期，香港及歐洲則仍處低水平。

目前仍有229.2萬劑疫苗可供接種，足敷因應公費對象接種需求。羅一鈞提醒，目前全國共有4090家合約院所及衛生所可提供公費流感疫苗接種服務，再次提醒符合第二階段接種資格的民眾，可透過疾管署「流感防治一網通」網頁查詢當日開診合約院所，避免白跑一趟。

國內類流感就診人次緩升，疾管署籲請符合第二階段公費流感疫苗接種條件的民眾，儘速至...
國內類流感就診人次緩升，疾管署籲請符合第二階段公費流感疫苗接種條件的民眾，儘速至合約院所完成接種。圖／本報系資料照
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流感疫苗肺炎類流感

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