新人求婚車卡太平山 遇「霸王拖吊」要1萬4700元怒投訴

來自高雄及新北一對新人即將步入禮堂，雙方家長昨天與兒女遠赴太平山旅遊，特地為小倆口營造浪漫求婚，未料車輛在半途拋錨，他們請業者上山拖吊，控業者「敲竹槓」，從原本報價2、3千元，到場拖吊時喊5千元，拖下山後收價竟暴收1萬4700元，足足漲了三倍，今天投訴宜蘭消保官。

「霸王拖吊，太離譜了」，高雄溫小姐與老公氣不過說，爭議當下雖然先付了1萬4700萬元，但質疑整個過程明顯敲竹槓行為，要求查明真相，避免再有人受騙；消保官王雅琳表示，由於沒有通話錄音，也沒有書面文字契約，會再詢問拖吊業者的說法。

記者打電話詢問業者表示，本來報的就是1萬4700元這個價格，是對方下了山不付錢，還誣賴他們，一切交給消保官裁決。雙方各說各話。根據坊間一般從太平山翠峰環山步道，拖吊車輛到宜蘭市的價格約是7500元到8000元。

最近冷氣團來襲，很多遊客聽到山區可能下雪，紛紛前往太平山區賞雪景。昨天上午兩家來自高雄與新北的家庭兒女即將結婚，分乘兩輛車到太平山遊玩，雙方父母希望營造個浪漫求婚過程，準備欣賞翠峰湖美景下山，安排到鳩之澤泡湯後求婚。

溫女說，下午4點多他們行經翠峰環山步道2.5公里時，未料其中一車竟然拋錨，當地沒有通訊，低溫只有5度又濃霧，兩家人都凍僵在現場，附近又沒有吃的，大家都快失溫了，所幸有遊客過求助太平山莊，先將他們送往山莊，拋錨車子還卡在路上，再連絡業者上山拖吊。

他們打電話請求拖吊，業者原本報價2至3千元，但拖吊司機抵達現場後改報價至少要5千元，也沒關係，但是拖下山後，竟然立即報價暴增到1萬4700元，投訴人強調「這不是敲竹槓，是什麼？」投訴消保官，是為避免更多人受騙。

消保官王雅琳表示，依照契約自由原則，不一定是白紙黑字的契約才算數，只要雙方口頭約定一致，買賣就成立；但一旦爭議時，雙方必須拿出舉證資料，錄音也可以佐證，會再聽業者的說法。