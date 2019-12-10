吃素預防大腸癌？ 定期篩檢最重要
近期屢傳名人罹患大腸直腸癌，包括藝人余天女兒余苑綺直腸癌復發、兒科名醫葉勝雄傳因大腸癌逝世等。根據國健署統計，大腸癌發生人數更是連續11年盤踞十大癌症之首。然而有些人以為吃素可以預防大腸癌，對此醫師表示，多吃蔬果確實有助於腸道健康，但不代表「吃素」就能預防大腸癌，且致癌成因很多，定期篩檢才是最好的預防方式。
台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠表示，根據研究顯示，紅肉如豬、牛、羊攝取過多，容易罹患大腸癌，因此紅肉一天攝取量不宜超過16克。若是牛排餐，則一周最好不要超過兩次。
至於吃素是否可以預防大腸癌？糠榮誠則表示，多吃蔬菜確實有助於腸道健康，降低罹癌的可能性，但不代表「吃素」可以預防大腸癌。他表示，由於素食多使用植物油，這類油品不耐高溫，反而可能因為烹調的方式有致癌的風險。另外，許多素食是豆製加工品，而經常食用加工食品也容易增加罹癌機率，還是以原形食物為宜。
糠榮誠表示，腸癌雖然多數與飲食和生活習慣有關，但遺傳、體質、環境也會影響罹癌風險。因此最好的預防方式除了多吃蔬果、避免菸酒以及多運動外，最重要的還是定期接受大腸鏡篩檢，目前成人健檢提供50至74歲民眾兩年一次免費糞便潛血檢查。
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