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李遠哲談週期表 101點燈致敬命名者

2019-12-11 15:24台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

李遠哲說，門得列夫的成就是把相似的元素分門別類後，在巨人肩膀上留下許多空位。（p...
李遠哲說，門得列夫的成就是把相似的元素分門別類後，在巨人肩膀上留下許多空位。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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101點燈，致敬化學週期表命名者！慶祝俄國科學家門得列夫建立化學週期表150年，科技部與教育部聯手將巨幅動畫刊在101大樓，向民眾宣導珍惜元素的概念，點燈動畫將於13~15日播放。前中研院長李遠哲10日在科技部介紹，門得列夫預見週期表的不完備，「留下空位」是他的偉大之處。

李遠哲與西博格

「上次101亮起來是國際物理學年，慶祝愛因斯坦發表3篇重要文章，在101刊登了公式『e=mc^2』。」李遠哲說，台灣在「物理照耀全世界」活動得到全世界第1名。門得列夫的成就是把相似的元素分門別類後，在巨人肩膀上留下許多空位，預估了4個元素的發現，後來惰性元素被發現後，週期表就大致完成，標誌了門得列夫的成功。

「你們大概沒有認識任何以名字命名週期表的人。」李遠哲說，格倫•西奧多•西博格是元素𨭎106（Sg）的發現者，「我跟他是好朋友，以前在國際化學學會有個規定，命名者不能還在世上（眾笑）。」他也很矛盾，「所以常常到我辦公室敲門說：『遠哲，我可以死了嗎？』（眾笑）」後來規則改了，他也獲得命名的資格。

101燈網與彩繪列車

為紀念門得列夫所命名的化學元素「鍆」（化學符號Md，原子序101），台北101大樓北面將以全新技術燈網，響應化學元素無所不在、珍惜資源等概念。台北教育大學教授周金城將帶來創意科學實驗，讓與會貴賓親手操作，將引發一連串驚喜的化學反應。台灣師範大學規劃了IYPT彩繪列車，11日起將行駛至2020年2月25日止。

科技部次長謝達斌表示，科技立國推動產學合作培養人才，國際化學元素週期表年在台灣過去1年的努力，持續推廣科普與永續概念，更讓101等多家企業跨界參與，群策群力正是產學聯盟精神。教育部主任秘書則說，教育是探索與培養興趣，科普是科技完美結合教育，期盼未來有更多跨部會、領域合作，讓實作和知識相輔相成。

【更多精采內容，詳見

李遠哲彩繪列車教育部

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