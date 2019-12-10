中國爆入冬首兩例新A流 到福建、安徽旅遊「禽」小心

冬季除流感外，也是俗稱「禽流感」的新型A型流感好發季節。世界衛生組織公布，中國大陸上月12日及22日各通報新增1例H9N2病例，是中國大陸今年10月起的流行季首2例的新型A型流感病例，都是幼童。他們發病前都有家禽或家禽屠宰場暴露史。

這次中國大陸心個案間無流病關聯，其中1例為福建省三明市4歲女童，於10月26日發病，病情輕微；另1例是安徽省阜陽市5歲女童，11月12日發病，現已康復。全球H9N2流感自2013年迄今累計39例，就是以中國大陸32例為多。

其餘國家地區包括香港自廣東省移入的1例個案、埃及3例、孟加拉2例及阿曼1例，迄今累計1例重症肺炎個案及1例死亡，致死率2.6%。疾管署副署長羅一鈞表示，雖人類H9N2病例多為輕症，但今年3月首度有報告引起嚴重肺炎案例，為江蘇9歲男童，有活禽市場接觸史，民眾仍須保持警覺。

疾管署防疫醫師林詠青表示，雖這次感染者都是孩童，但不表示成人不會感染H9N2。研判較少成人個案可能是因為症狀輕微，與一感染就幾乎會進展成重症的H7N9相比，H9N2成人患者若未出現不適，就不易被發現。評估病毒於人類間尚不具持續傳播能力，人傳人風險低。

由於家禽及環境仍檢出病毒，預期還會出現病例，目前疾管署將中國大陸安徽省、北京市、福建省、廣東省、廣西壯族自治區、湖南省、江蘇省、內蒙古自治區、雲南省新型A型流感旅遊疫情建議列為第二級警示（Alert），其他省市列為第一級注意（Watch）。