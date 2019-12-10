三年來復發瘧疾首例 50歲女台商境外移入感染

再度出現復發個案。衛福部疾病管制署今公布國內新增一例境外移入瘧疾病例，為台南地區50多歲女性台商，8月上旬至10月下旬出差至非洲衣索比亞工作，但未取得及服用瘧疾預防用藥，10月中旬因發燒於當地就醫，診斷疑似瘧疾收治住院4天，狀況改善後出院未再服藥；10月下旬返國入境時雖無症狀，但仍主動通報機場檢疫站在非洲當地疑似感染瘧疾，並於隔日就醫，血片鏡檢影像未發現瘧原蟲。

該女12月6日個案出現發燒、上呼吸道感染症狀就醫，採血檢驗發現疑似瘧原蟲，經通報檢驗於9日確診感染間日瘧，研判因於非洲當地治療不完全，致瘧原蟲潛伏在肝臟內伺機釋出而造成復發。

疾管署副署長羅一鈞表示，此為國內2016年11月後，近三年來境外移入瘧疾復發首例，個案目前住院觀察中，衛生單位將持續追蹤至檢體檢驗結果陰性為止；個案同住家人目前無不適症狀。

羅一鈞說，瘧疾是由感染瘧原蟲之瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，可分為間日瘧、三日瘧、熱帶瘧、卵形瘧；其中以間日瘧及熱帶瘧最常見。大多數人感染後，症狀可能於7天至30天內出現，早期症狀與流感類似，出現發燒、頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇或周期性的畏寒、顫抖、出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

羅一鈞表示，瘧疾中的間日瘧跟卵形瘧，可能潛伏在肝臟數星期或甚至數年後再復發，所以在治療完血液瘧原蟲之後，必須要加用primaquine藥物服用14天做根除治療，以避免間日瘧或卵形瘧復發。

疾管署表示，今年截至12月9日共計七例瘧疾病例，均為境外移入，感染國家分別為衣索比亞二例，烏干達、奈及利亞、剛果共和國、索羅門群島及巴布亞紐幾內亞各一例；檢出病原體為間日瘧及熱帶瘧各三例，三日瘧一例。今年累計病例數低於2015至2016年同期（九、13例），但與2017至2018年相當（七、六例）；近五年個案感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以熱帶瘧為主，其次為間日瘧。