長照特別扣除需用過一次長照？長照司：看巴氏量表即可

長期照顧特別扣除額今年拍板定案，明年5月申報個人綜合所得稅時適用。南區國稅局昨提醒「家人自己照顧」的民眾，需使用一次長照服務才列入長照扣除額範圍，衛福部長照司說不一定。長照司說，只要持有今年度的巴氏量表，且分數等同於可聘僱外勞資格，申報個人綜所稅時也能享有長照扣除額。

依最新頒訂的「個人符合長期照顧特別扣除額之須長期照顧之身心失能者資格」規定，納稅義務人、配偶或受扶養親屬需符合規定，能減除長照扣除額12萬元。

長照司副司長周道君表示，申報長照扣除額申報戶，粗分為四種，一為已聘雇外勞、二為已送住宿型機構照顧、三為自己照顧且使用過至少一次長照服務、四為自己照顧，尚未使用過長照，但領有今年度巴氏量表，且分數符合可聘僱外勞者。

周道君說，長照扣除額的主要精神就是給予正在照顧失智、失能長輩的家庭減免稅額，因此只要能夠證明照顧失智、失能長輩者，即符合長照扣除額。

周道君說，若是自行照顧失智、失能的家庭，雖未使用過長照，只要持有今年度的巴氏量表，且分數符合可以聘僱外勞者，同樣也能申請。