攝影師巧手！透過一片放大鏡 拍出沒見過的東京迪士尼

在攝影師的巧手下，沒想到放大鏡也能完美融入畫面中。圖/ Twitter 分享 facebook

你有想過可以這樣拍照嗎？在日本，有一位攝影師將攝影作品與「放大鏡」結合。拍照時，一手拿相機、一手拿放大鏡，再利用焦距將背景變模糊，讓畫面對焦在放大鏡的鏡面上，構成一幅相當特別的攝影作品。

根據《maidonanews》報導，30歲的日本攝影師「滿月人」（満月の人），日前在社群媒體上分享了一組照片，他說到：「如果去買相機的話，推薦大家一起買放大鏡」，並秀出自己利用相機、放大鏡所拍攝的攝影作品。攝影師利用放大鏡的原理，將風景放大呈現，顯現出眼前風景中的各個細節，放大鏡外圍的畫面則因為景深而變得模糊，進而呈現一種朦朧感，整個系列的攝影作品相當特別，引起熱烈迴響。

滿月人分享了這系列在東京迪士尼樂園拍攝的照片，畫面中清楚可見一隻手握著放大鏡，仙度瑞拉的城堡就清晰的映像在放大鏡上，而璀璨煙火、點亮的房舍在景深的作用下變得模糊，成為最佳背景。滿月人表示，「這樣拍攝作品一直是我的小夢想，因為用放大鏡看世界時，總會變得特別有趣！」他也對這麼熱烈的反應感到驚訝：「很開心大家都能夠喜歡我的世界觀」。

這樣的拍攝手法，除了能讓觀看者進入放大鏡中的小小國度，也會讓人有將局部風景「剪」下來的感覺。網友認為這系列的照片真的太美、拍攝方式又簡單，紛紛給予好評。有人就大讚攝影師，「每一張照片都是一個藝術品」，也有人說要趕快去買放大鏡啦！