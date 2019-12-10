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鋼琴家陳瑞斌童話夢幻之旅 今年最後一場巡演在新竹

2019-12-10 13:49聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

剛結束與指揮大師卡拉揚及柏林愛樂美國巡演，台灣鋼琴演奏家陳瑞斌在美國巡演創下票券全數售罄之滿座佳績，繼上周在高雄演出獲得滿堂喝采，陳瑞斌將於明天晚間7時30分在新竹文化局演藝廳舉辦「童話夢幻之旅 陳瑞斌Rueibin Chen & Friends鋼琴音樂會」最後一場台灣巡迴演出。

陳瑞斌是首位台灣出生的鋼琴演奏家在全世界音樂領域擁有多項首創紀錄，並為多項世界性最重要國際鋼琴大賽得主，6歲彈貝多芬即拿下鋼琴比賽頭魁，16歲在義大利拉赫瑪尼諾夫國際鋼琴大賽獲獎嶄露頭角，之後多次在國際鋼琴大賽獲勝，包括拉赫瑪尼諾夫、蕭邦、魯賓斯坦、雅典、維也納、西班牙、義大利等國際世界鋼琴比賽大獎，並有「天使手指」之稱。

「童話夢幻之旅」台灣最後一場巡迴演出，陳瑞斌將在新竹帶來客籍作曲家江文也的「台灣舞曲」及客家民謠「天公落水」等精彩樂曲，還有童話文學家夏爾佩羅及易卜生童話故事及童謠為題材所譜寫而成的 「鵝媽媽組曲」、「皮爾金組曲」等著名鋼琴作品，以童話故事音樂著作。

新竹市文化局表示，陳瑞斌充滿幻想色彩的音樂作品，獨具風格，豐富的戲劇情感化成音符投入於音樂作品之中，深受孩童們及大眾所喜愛，讓人陶醉在其中，是所有喜歡音樂文化的孩童們與大眾最期待的作品，也是無數人美好童年的一部分，除了適合親子共賞外，也是值得大家參與的一場充滿神奇童話與夢幻音樂之旅。

意者可至全台年代售票端點、四大超商全家FamiPort、7-11門市內的ibon機台、萊爾富Life-ET及OK超商OK‧go購票；團體優惠請洽主辦單位綺想室內樂團02-8521 1485，更多相關演出資訊可至「鋼琴演奏家陳瑞斌」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/rcpianist/）查詢。

「童話夢幻之旅」台灣最後一場巡迴演出，陳瑞斌將在新竹帶來客籍作曲家江文也的「台灣...
「童話夢幻之旅」台灣最後一場巡迴演出，陳瑞斌將在新竹帶來客籍作曲家江文也的「台灣舞曲」及客家民謠「天公落水」等精彩樂曲。圖／新竹市文化局提供
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義大利新竹文化局

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