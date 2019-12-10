遠航、華信搶推好康 現在遊金門正是好時機

淡季行銷觀光，航空公司各出好康優惠，遠東航空今天表示，即將於本月下旬再引進2架ATR新機，機隊編制增至8架規模，爲慶祝新機加入，遠航官網及APP特於歲末推出感恩迎新優惠促銷價，兩人同行國內航線下殺5折起，比秋冬補助還要殺。另外，華信假期自12月16日起獨家推出『愛你ღ愛妳』金門機加酒2天1夜自由行專案，2人成行限量搶購每人只要2,020元起，現在遊金門正是好時機。

秋冬補助進入倒數，申請期間剩下不到1個月，遠航表示，將推出暖冬貼心超殺價，國內線機票最低五折起，讓國人荷包激省輕鬆出遊無負擔；以松山往返澎湖為例，兩人成行每人只要優惠價2148元，兩人出遊就省了3864元，秋冬補助還有離島加碼，住宿兩晚最高省5864元，冬季澎湖的海鮮最肥美，金門也有高粱酸白菜，來個火鍋圍爐正是時候。專案促銷價適用開票日期/出發日期：2019/12/10-2020/01/21，限官網與APP購買。

此外，第二波農曆春節離島加班機將於12月17日晚上6點至8點開放訂位，遠東航空共加開8個航班往返金門與澎湖，提供超過1,300個座位服務離島鄉親，歡迎旅客搭乘遠航回家過年。

華信航空公司則表示，秋冬遊金門除了有補助抽大獎之外，更有獨有的、數以萬計的冬候鳥~鸕鶿，此時來金賞鳥正是時候，因此，華信假期自12月16日起獨家推出『愛你ღ愛妳』金門機加酒2天1夜自由行專案，2人成行限量搶購每人只要2020元起！不論情人、親人、友人，都可以透過這個行程體驗有溫度的質感小旅行。