士林官邸菊展搬進溪頭森林 搭配音樂感受不同冬季氣氛

名聞遐邇的士林官邸菊展，原本為台北秋季最大菊花展，藉由各種大菊、懸崖菊、大立菊、造型菊、大菊、小菊及菊科草花等搭配展場造型物佈置，吸引不少愛花人士前往，但台大實驗林表示，來不及到台北觀看的中南部民眾，今年菊展再次移師到風景秀麗的鹿谷鄉溪頭展覽，12月14日起在溪頭自然教育園區展出到明年元旦。

處長蔡明哲表示，大立菊是一種造型菊的栽培方式，又被譽為「千輪綻放」，透過專業園藝技師細心栽培18個月以上，一棵大立菊可著花成千百朵、大小相同、排列整齊的花朵，是菊花栽培技藝的精髓，讓人驚艷不已。

「2019樂在菊中」台北．溪頭大立菊聯展，邀請國際參展經驗豐富的園藝競賽國手團隊進行操刀布置，規劃主題將透過不同的各式菊花及各色花草，以音樂和愛為主題，利用布景與轉盤、節拍器等裝置藝術，以國內外耳熟能詳的音樂，做為各展區的布置亮點，以靜態與動態方式搭配音樂元素的呈現，讓大家感受不同的冬季氣氛。