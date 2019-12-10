影／太平洋伴跑87年來第一次 舊蘇花公路首辦馬拉松

蘇花改下個月全線通車，原來蘇花公路蘇澳到東澳等路段，轉型為「太平洋景觀大道」，將首辦「2020蘇花馬拉松嘉年華路跑賽」，這將是蘇花公路開通87年來第一次辦馬拉松。

蘇花馬拉松明年3月22日上午5點在蘇南公路起跑，目前受理報名中，蘇澳鎮長李明哲與蘇澳鎮體育會慢跑委員會等路跑好手今天試跑，感受沿著太平洋邊跑步的快意。

李明哲說，對蘇澳鎮說，蘇花公路有重要的歷史意義，北迴鐵路民國69年通車之前，公路局的金馬號就肩負載客任務，行經狹窄道路往返宜蘭、花蓮的艱難重任，如今蘇花公路轉型成為觀光公路，透過跑步，謝謝蘇花公路為我們帶來的那些美好旅程時光。」

蘇澳鎮公所指出，這是蘇花公路開通87年第一次，蘇花改通車，舊蘇花改將打造成國際級觀光景點，成功辦理過蘇花改馬拉松的蘇澳體育會慢跑委員會，規畫「2020蘇花馬拉松嘉年華路跑賽」，希望藉由路跑賽事，一併帶動周邊觀光產業發展。

鎮公所表示，南方澳大橋在今年10月崩塌斷裂後影響甚大，南方澳商圈更渴望透過辦理大型活動，重新賦予新能量來刺激地方經濟發展。

馬拉松賽獲得宜蘭縣政府、蘇澳鎮公所、交通部公路總局第四區工程處、宜蘭縣警察局蘇澳分局等單位支持，共同籌備。

蘇澳鎮長李明哲等人今天在蘇花公路以南方澳觀景台為起點試跑一段，並向民眾強力推薦公路上蘇澳的自然海岸風景。

蘇花公路的第一次路跑賽，明年（109年）3月22日上午5點在蘇南公路起跑，分為全馬鮪魚組（1500人）、半馬鯊魚組（3500人）、10公里鯖魚組（1000人）、5公里飛魚組（1000人），其中，全馬鮪魚組路線，將經過南方澳觀景台、烏岩角觀景台、東澳灣海防步道、粉鳥林漁港折返，沿途太平洋風景一路陪伴。