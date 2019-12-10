阿里山元旦祝山看日出 林鐵團體預購今開賣

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區內的祝山車站，是每年元旦遊客迎接第一道曙光的熱門景點，為因應遊客需求，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處自今天上午9點起開放祝山觀日列車30人以上團體電話預約購票，預售票數為2760張，每通電話限額100名，售完為止。

祝山車站為全台海拔最高的車站海拔2451公尺，除了看日出，民眾也可到附近的秘徑小笠原山觀景台上看雲海及通紅的楓葉，回程除了選擇在祝山線搭乘A時段（7時15分至8時）或B時段(8時20分至9時15分)列車，也可沿著對高岳步道一路賞楓、賞櫻，下山抵達沼平車站，再購票返程。

阿里山林鐵及文資處表示，為分散人流，祝山線回程車票僅畫時段不畫車次，每時段預售840位，而因列車編組運用，109年1月1日沼平線改為10時發車，神木線維持10時15分發第一班車。

阿里山林鐵及文資處表示，祝山觀日列車預售凌晨1時50分至4時25分等10個班次列車，除團體預售之外，12月31日下午1時至下午5時，將於阿里山車站1樓售票處開放一般旅客現場預約購票，每人每次限購10張，剩餘車票則於109年1月1日凌晨1時20分開始售票。