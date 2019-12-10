出院準備銜接長照2.0一條龍 家屬感恩醫院無縫接軌

你知道嗎？出院準備銜接長照2.0提供17項服務，99歲胡姓老婦人透過頭份市為恭紀念醫院雁行團隊出準備，上月20日出院後，無縫接軌銜接居家醫療，及氣墊床、製氧機等生活輔具補助，雖胡老太太身體急遽退化，家屬相當不捨，今天感恩分享出院準備銜接長照2.0服務減輕家裡負擔，認知希望她能平平安安、沒有害怕離開。

為恭醫院出院準備服務團隊2009年至今服務約8500人次，但隨著人口結構老化，需求有增加趨勢，從2009年1個月50件左右，至今每個月有140件，為恭副院長陳敏雄表示，出院準備服務是多面向的工作，需結合醫療、護理、心理、營養、社工等專業，來共同評估個案身體、經濟、心理或情緒上的照護需求，並適時轉介相關資源及協助，獲得「看得到、找得到、用得到」的長照服務。

胡老太太的家屬感受深刻，他的兒子今天現身說法分享，表示媽媽10月中旬還能跟家人一起外出開心吃火鍋，未料10月15日急性尿道發炎，在家治療約1星期，10月20日住院，為恭就啟動出院準備服務介入，11月20日出院，立即銜接長照2.0服務 ，獲得所需的照顧協助。

他說，20多天老人家身體機能急速退化，從醫師訪視、換管，現在到第三階段安寧居家服務，眼見母親吞嚥困難裝鼻胃管，膀胱無力接導尿管，肺功能不好，必須製氧機協助，現在大部分時間嗜睡，為人子女不捨，但也只能認知，接受老人家凋零的事實。