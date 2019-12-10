親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

明年總統選舉誰贏？黃暐瀚：柯文哲的58萬票是關鍵

日職／王柏融新球季改3號 扛起田中賢介背號

出院準備銜接長照2.0一條龍 家屬感恩醫院無縫接軌

2019-12-10 12:56聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

你知道嗎？出院準備銜接長照2.0提供17項服務，99歲胡姓老婦人透過頭份市為恭紀念醫院雁行團隊出準備，上月20日出院後，無縫接軌銜接居家醫療，及氣墊床、製氧機等生活輔具補助，雖胡老太太身體急遽退化，家屬相當不捨，今天感恩分享出院準備銜接長照2.0服務減輕家裡負擔，認知希望她能平平安安、沒有害怕離開。

為恭醫院出院準備服務團隊2009年至今服務約8500人次，但隨著人口結構老化，需求有增加趨勢，從2009年1個月50件左右，至今每個月有140件，為恭副院長陳敏雄表示，出院準備服務是多面向的工作，需結合醫療、護理、心理、營養、社工等專業，來共同評估個案身體、經濟、心理或情緒上的照護需求，並適時轉介相關資源及協助，獲得「看得到、找得到、用得到」的長照服務。

胡老太太的家屬感受深刻，他的兒子今天現身說法分享，表示媽媽10月中旬還能跟家人一起外出開心吃火鍋，未料10月15日急性尿道發炎，在家治療約1星期，10月20日住院，為恭就啟動出院準備服務介入，11月20日出院，立即銜接長照2.0服務 ，獲得所需的照顧協助。

他說，20多天老人家身體機能急速退化，從醫師訪視、換管，現在到第三階段安寧居家服務，眼見母親吞嚥困難裝鼻胃管，膀胱無力接導尿管，肺功能不好，必須製氧機協助，現在大部分時間嗜睡，為人子女不捨，但也只能認知，接受老人家凋零的事實。

另，為恭也發現一些弱勢個案因經濟困境，無法申請服務的無助，院長陳振文走訪企業籌措資金，協助鄉親銜接長照2.0服務，70歲宋老先生是首名接受補助的個案，他的兒子指出，長照復能多元服務，對爸爸復健有幫助，但部分負擔費用對家屬是長期負擔及壓力，為恭出院準備組協助助申請，讓父親在家接受長照復能服務，現在可以用助行器下床行動。

苗栗縣頭份市為恭紀念醫院出院準備，從住院第1天起就啟動相關評估。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市為恭紀念醫院出院準備，從住院第1天起就啟動相關評估。記者范榮達／攝影
分享
苗栗縣頭份市為恭紀念醫院出院準備銜接長照2.0服務，讓家屬感恩分享。記者范榮達／...
苗栗縣頭份市為恭紀念醫院出院準備銜接長照2.0服務，讓家屬感恩分享。記者范榮達／攝影
分享

長照火鍋

延伸閱讀

趨勢觀察／借力使力 解決長照財務缺口

推長照及育兒政見 賴清德盼台南鄉親支持

顧外勞或在機構做長照 政府直接列扣除額

申報長照扣除額 家人自行照顧須動用2.0給付

申請長照扣除額注意 要動用長照2.0服務

開放式失智日照中心 衛福部明年推動

相關新聞

日夜溫差近10度 吳德榮：一路回暖下周日飆上30度

2019-12-10 07:26

甜蜜的野望 台灣巧克力的世界之路

2019-12-10 14:14

台北又一銷魂火鍋店 非吃不可

2019-12-10 09:35

提早上班出車禍 不是職災？

2019-12-10 09:18

影／他23歲發明水管疏通神器 國際展奪金將量產上市

2019-12-10 07:36

北捷票價爭議 「維持社福優惠」

2019-12-10 01:24

恐9年交通黑暗期 民生汐止線環評再卡

2019-12-10 01:24

公路緊急電話淪醉漢續攤專用…每次響起 都讓人傻眼

2019-12-10 11:00

進急診室小心4大地雷！2大謊言絕不能說...

2019-12-10 09:00

白天回溫…小心日夜溫差

2019-12-10 01:24

防非洲豬瘟 國際郵包發現違禁物 銷毀

2019-12-10 00:05

天冷… 8萬人搶打流感疫苗 創假日新高

2019-12-10 00:02

嬰兒長「菜花」 疑成人噴口水惹禍

2019-12-09 23:57

三年來復發瘧疾首例 50歲女台商境外移入感染

2019-12-10 14:08

長照特別扣除需用過一次長照？長照司：看巴氏量表即可

2019-12-10 14:00

鋼琴家陳瑞斌童話夢幻之旅 今年最後一場巡演在新竹

2019-12-10 13:49

遠航、華信搶推好康 現在遊金門正是好時機

2019-12-10 13:44

士林官邸菊展搬進溪頭森林 搭配音樂感受不同冬季氣氛

2019-12-10 13:32

影／太平洋伴跑87年來第一次 舊蘇花公路首辦馬拉松

2019-12-10 13:23

砍8折今再找新北商議 北捷董事長致歉：雙北共識才實施

2019-12-10 13:06

阿里山元旦祝山看日出 林鐵團體預購今開賣

2019-12-10 12:57

影／雲林又有新生小白猴現蹤 全身雪白萌樣吸睛

2019-12-10 12:55

台鐵發拳擊球讓員工紓壓？ 產工：先核定生活津貼吧

2019-12-10 12:55

福衛七號升空五個月 今起對外提供大氣觀測資料試用

2019-12-10 12:17

醫師提醒男性 冬天穿發熱褲運動恐燒檔

2019-12-10 12:13

簡體中文上官方網站 澎湖縣府旅遊官網改名

2019-12-10 12:12

好心疼！弱勢童耶誕願望寫「肚子餓 想要乾糧、罐頭」

2019-12-10 11:56

來台旅客再創新高 旅遊業者吐露真實感受

2019-12-10 11:46

U值媒／看全球化的過程，如何剝削台灣中小企業和勞工

2019-12-10 11:46

防範禽流感 動保處擴大巡查、禽流感採樣

2019-12-10 11:44

來台旅客人次又將破紀錄 業者：不代表觀光總產值增加

2019-12-10 11:38

共融公園找不到、進不去 民團再倡身障兒童遊戲權

2019-12-10 11:19

觀光局國旅組長懸缺兩個月 莊靜真不畏壓力回鍋

2019-12-10 11:08

想上山遊客注意！司馬庫斯道路即日起開放通行

2019-12-10 10:46

影／遊2020台灣燈會搭客運 有安全密碼「12345」

2019-12-10 10:46

化學元素週期表 黑色星期五登上台北101和捷運車廂

2019-12-10 10:36

男子騎機車出車禍受「絞刑式骨折」 幸手術後復位

2019-12-10 10:15

歷年最高！太平山遊客破50萬 校長休假親子遊成幸運兒

2019-12-10 10:07

氣溫13日起逐日回升 吳德榮：有暫離冬天錯覺

2019-12-10 09:55
看更多

熱門文章

影／他23歲發明水管疏通神器 國際展奪金將量產上市

2019-12-10 07:36

一日限定！ 肯德基9塊炸雞桶只要359元

2019-12-09 15:28

日夜溫差近10度 吳德榮：一路回暖下周日飆上30度

2019-12-10 07:26

恐致9年半交通黑暗期？北捷民汐線環評初審又卡關

2019-12-09 20:01

進急診室小心4大地雷！2大謊言絕不能說...

2019-12-10 09:00

跟他們聊天EQ要很高！12星座沒禮貌程度排行榜

2019-12-09 16:04

剛冷完又要小變天 氣象局：東北季風來 明北、東轉溼涼

2019-12-10 09:18

英國狗媽媽一次產下21隻寶寶 直逼金氏世界紀錄

2019-12-09 16:26

生日有「1」或「2」 百元入住台南趣淘漫旅

2019-12-10 10:59

低溫特報 5縣10日清晨估10度以下

2019-12-09 22:32

北捷票價爭議 「維持社福優惠」

2019-12-10 01:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top