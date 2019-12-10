台鐵發拳擊球讓員工紓壓？ 產工：先核定生活津貼吧

台鐵產業工會今天曝光一分電報說，運務處的一線服務人員心理衛生關懷作業計畫，是購置桌上型拳擊球及磁力巴克球分配給轄屬單位，表示可讓一線人員面對非理性旅客衝突或抱怨能即時紓壓並減少負面情緒。產工說，發放放紓壓小物，還不如盡速核定生活津貼，才是留才根本。

產工今天發聲明稿說，普悠瑪案發生至今，台鐵局對於改革以及留住人才無具體作為，2019年初才購買了7000件「我愛台鐵、安全第一」紅背心，現在又花費經費購置舒壓小物桌上型拳擊球、磁力巴克球，宣稱要讓員工紓壓，令人匪夷所思。

產工表示，在行政院公布的台鐵大體檢報告中，提到薪資福利的不足，是台鐵人才流失一大原因。產工指出，以生活津貼為例，無法享有軍公教的生活津貼，包括子女教育、結婚生育等最多補助5個月薪水，台鐵員工僅由職福會發放一次2000元的津貼。

但是自台鐵局今年5月送出生活津貼調升、薪資調整案，歷經八個月，行政院仍不斷拖延。行政院又在10月要求交通部、台鐵局針對再行斟酌。產工認為，薪資福利待遇提升是留住人才的根本，他們期待的是生活津貼比照簡薦委制公務人員。