台北市監測山區野生動物 未檢出感染狂犬病

台北市動保處今天表示，日前曾傳出感染狂犬病鼬獾闖民宅咬傷民眾，主動監測北市山區野生動物共65件，均未檢出感染狂犬病，將持續派員赴山區免費為家犬注射狂犬病疫苗。

北市動物保護處發布新聞稿指出，台灣山區曾發生感染狂犬病鼬獾闖入民宅咬傷民眾，為防範家犬因接觸感染狂犬病野生動物而罹病，從去年初至今年11月止，主動檢驗山區野生動物，包含蝙蝠31件、果子狸16件、鼬獾15件、松鼠2件、山羌1件，共65件，均未檢出感染狂犬病。

動保處也針對文山、北投、南港，內湖、士林及信義區等接近山區地域民宅，主動辦理「山區家犬貓動物狂犬病疫苗預防注射」，山區巡迴注射活動從6月13日至今，已完成注射1302隻家犬，也與民間單位合辦13場次寵物健檢、動物疫苗注射等活動。

動保處表示，公費疫苗活動場次定時公布官網的狂犬病專區，呼籲飼主務必帶毛孩注射狂犬病疫苗，且明年會持續辦理「山區家犬貓動物狂犬病疫苗預防注射」巡迴宣導活動，免費為家犬注射，相關活動將公布官網，呼籲市民注意訊息。

動保處提醒，為保護毛孩與民眾健康，務必遵守不接觸野生動物、不棄養家中寵物、每年帶家中犬貓施打狂犬病疫苗，才能有效防止狂犬病疫情。