醫師提醒男性 冬天穿發熱褲運動恐燒檔

冬天冷到皮皮挫，醫師提醒男性，千萬別穿發熱衣、褲運動，不只容易增加罹患濕疹、股癬的機率，也可能會因此「燒檔」傷到睪丸，得不償失。

開業皮膚科醫師趙昭明表示，冬季是濕疹、股癬好發的季節，女性好發在大腿、小腿、腳部；男性好發於鼠蹊部、下檔、屁股，主要與穿著有著絕對的關係。

隨著發熱衣褲的流行，冬季禦寒，許多男性捨棄較為俗氣的衛生褲，改穿發熱衣褲。若一旦選購不透氣的發熱衣褲，就容易造成濕疹、股癬，讓整個冬季奇癢無比。

趙昭明說，穿上發熱褲後，熱氣容易蓄積在屁股，褲子不透氣。加上大量流汗時，沒有適時擦拭，就會增加罹患濕疹的風險，股溝則容易孳生黴菌，引發股癬。有些患者還會穿著發熱衣褲運動，更容易讓濕疹、股癬上身。

趙昭明說，男性在冬季較容易出現股癬、下體濕疹，每到冬季患者約會增加一成左右。有醫師於電視節目提到，男性若穿著發熱褲騎腳踏車，發熱褲產生的熱能可能會傷害到睪丸，影響精蟲品質。

趙昭明表示，發熱褲是靠體溫的溫度，再提高二到三度，不過相對於泡溫泉，他反而認為穿發熱褲不太至於影響到睪丸。他說，不過體溫較高的時候，也許有可能讓發熱褲的溫度突破40度，是否因此會傷害到睪丸，尚待研究。

一旦冬季罹患濕疹、股癬，治療期間必須要穿寬鬆的褲子，約二到三周。濕疹患者需使用低劑量的外用類固醇、股癬則需要使用抗黴菌藥物；也建議女性在冬季期間，穿在褲子內的褲襪也要選擇透氣的材質，才能避免類似情形發生。