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簡體中文上官方網站 澎湖縣府旅遊官網改名

2019-12-10 12:12聯合報 記者林保光／高雄即時報導

澎湖縣以「世界最美麗海灣」形象推廣國際觀光，澎湖縣政府為加強網路行銷，昨天將「澎湖逍遙遊」網站，改名為「澎湖Travel」，並提供多種語言文字，供民眾上網查詢景點，其中，還提供簡體中文文字介紹，是台灣地區政府機關少以簡體文字設立的官網。

由澎湖縣政府旅遊處設置的「澎湖Travel」網站，提供正體中文、簡體中文、英文、日文及韓文等5種文字。

澎湖縣政府旅遊處表示，新版網站昨天上線，原澎湖逍遙遊粉絲專頁及LINE官方帳號也將一併更名為「澎湖 Travel」，這次網站全面更新，提供多種語言，介紹澎湖與「世界最美麗海灣組織」淵源，加強澎湖品牌識別意象，根據不同語言使用者習慣操作的介面模式設計網頁，期望為旅客提供便利的澎湖旅遊資訊平台，明年也將納入各景點語音導覽服務，提升景點資訊。

澎湖縣政府表示，澎湖縣自2014年以「臺灣．澎湖灣」名義加入「世界最美麗海灣組織（The Most Beautiful Bays in the World, MBBW）」，積極以「世界最美麗海灣」形象推廣國際觀光，為加強網路行銷開拓無國界觀光市場，才改名「澎湖Travel」，網址更改為http://penghutravel.com/，提供不同國境網域全面服務。

澎湖縣政府旅遊處更新旅遊網站「澎湖Travel」，可全面以簡體中文查看網頁。記者...
澎湖縣政府旅遊處更新旅遊網站「澎湖Travel」，可全面以簡體中文查看網頁。記者林保光／翻攝
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