簡體中文上官方網站 澎湖縣府旅遊官網改名

澎湖縣以「世界最美麗海灣」形象推廣國際觀光,澎湖縣政府為加強網路行銷,昨天將「澎湖逍遙遊」網站,改名為「澎湖Travel」,並提供多種語言文字,供民眾上網查詢景點,其中,還提供簡體中文文字介紹,是台灣地區政府機關少以簡體文字設立的官網。

由澎湖縣政府旅遊處設置的「澎湖Travel」網站,提供正體中文、簡體中文、英文、日文及韓文等5種文字。

澎湖縣政府旅遊處表示,新版網站昨天上線,原澎湖逍遙遊粉絲專頁及LINE官方帳號也將一併更名為「澎湖 Travel」,這次網站全面更新,提供多種語言,介紹澎湖與「世界最美麗海灣組織」淵源,加強澎湖品牌識別意象,根據不同語言使用者習慣操作的介面模式設計網頁,期望為旅客提供便利的澎湖旅遊資訊平台,明年也將納入各景點語音導覽服務,提升景點資訊。