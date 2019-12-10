親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

全島無生命跡象：紐西蘭「白島火山」噴發13死的搜救與究責

韓國瑜喊「唯一支持蔡英文」出招後 看各家媒體民調變化

來台旅客再創新高 旅遊業者吐露真實感受

2019-12-10 11:46聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

來台旅客人次將於近日突破去年成績，創新旅行社董事長李奇嶽說，東南亞旅客的確增加，日韓客稍微成長，但因為陸客掉更多，從8月開始禁台令後整個停擺，質疑「今年怎麼會比去年好？」

李奇嶽說，觀光客變多指的是自由行旅客，但旅行社的感受很差。他說，自由行旅客商機都被網路平台賺走，加上自由行首選北部，八成喜歡在都市，中南部都沒看到觀光客增加，還說，「如果台灣觀光真的好，那幹嘛補助包機？只有不好才要補助。」

台灣好客協會理事長黃秀惠則說，她在澎湖開民宿，今年終於感覺到有外國客人來玩，「有德國、西班牙等，以前都沒有」。她認為要感謝越來越多國際賽事在台北以外的地方舉辦，提升台灣其他地區的國際能見度。

黃秀惠說，去年因為國民年金改革，對觀光的確帶來很大衝擊，「最壞的時間已經過了」，即便今年陸客大量縮減，新南向成果慢慢在發酵，多少會為觀光業帶來發展。她說，一定有業者會覺得受陸客影響很大，不過那是針對專門接待陸客的地區，像是墾丁和花蓮，影響較明顯。

墾丁福華飯店總經理張積光說，如果排除大陸旅客，是有感覺到外國觀光客多一點，他自己在墾丁是有感的，但不是很明顯。

「如果陸客在的話，原先是100間訂房，外國人20間，陸客沒來外國客人多了10間，但少掉的70間呢？」張積光說，將陸客納進來，發現消費力的確有差，而且差很多。他說，日本旅客消費力不及陸客三分之一，現在飯店真的要靠國旅補助帶動，補大陸客的缺口，甚至可以起到補足四成效果。

今天8月後，陸客大量縮減，業者叫苦連天。聯合報系資料照
今天8月後，陸客大量縮減，業者叫苦連天。聯合報系資料照
分享

陸客墾丁

延伸閱讀

第200萬日客來台 最想喝珍奶

台灣旅宿DoMo插旗東京 致勝關鍵是什麼？

泰簽附財力證明 立委促政府抗議

泰簽我國被歧視 藍促外交部抗議

「白等這三年半」業者批新南向 要抗議泰簽新規

泰國簽證新制12月上路 須供三個月內財力證明

相關新聞

日夜溫差近10度 吳德榮：一路回暖下周日飆上30度

2019-12-10 07:26

台北又一銷魂火鍋店 非吃不可

2019-12-10 09:35

提早上班出車禍 不是職災？

2019-12-10 09:18

影／他23歲發明水管疏通神器 國際展奪金將量產上市

2019-12-10 07:36

北捷票價爭議 「維持社福優惠」

2019-12-10 01:24

恐9年交通黑暗期 民生汐止線環評再卡

2019-12-10 01:24

公路緊急電話淪醉漢續攤專用…每次響起 都讓人傻眼

2019-12-10 11:00

進急診室小心4大地雷！2大謊言絕不能說...

2019-12-10 09:00

白天回溫…小心日夜溫差

2019-12-10 01:24

防非洲豬瘟 國際郵包發現違禁物 銷毀

2019-12-10 00:05

天冷… 8萬人搶打流感疫苗 創假日新高

2019-12-10 00:02

嬰兒長「菜花」 疑成人噴口水惹禍

2019-12-09 23:57

福衛七號升空五個月 今起對外提供大氣觀測資料試用

2019-12-10 12:17

醫師提醒男性 冬天穿發熱褲運動恐燒檔

2019-12-10 12:13

簡體中文上官方網站 澎湖縣府旅遊官網改名

2019-12-10 12:12

好心疼！弱勢童耶誕願望寫「肚子餓 想要乾糧、罐頭」

2019-12-10 11:56

U值媒／看全球化的過程，如何剝削台灣中小企業和勞工

2019-12-10 11:46

防範禽流感 動保處擴大巡查、禽流感採樣

2019-12-10 11:44

來台旅客人次又將破紀錄 業者：不代表觀光總產值增加

2019-12-10 11:38

共融公園找不到、進不去 民團再倡身障兒童遊戲權

2019-12-10 11:19

觀光局國旅組長懸缺兩個月 莊靜真不畏壓力回鍋

2019-12-10 11:08

想上山遊客注意！司馬庫斯道路即日起開放通行

2019-12-10 10:46

影／遊2020台灣燈會搭客運 有安全密碼「12345」

2019-12-10 10:46

化學元素週期表 黑色星期五登上台北101和捷運車廂

2019-12-10 10:36

男子騎機車出車禍受「絞刑式骨折」 幸手術後復位

2019-12-10 10:15

歷年最高！太平山遊客破50萬 校長休假親子遊成幸運兒

2019-12-10 10:07

氣溫13日起逐日回升 吳德榮：有暫離冬天錯覺

2019-12-10 09:55

剛冷完又要小變天 氣象局：東北季風來 明北、東轉溼涼

2019-12-10 09:18

法鼓山新年春聯開放索取 聖嚴法師手書「培福有福」

2019-12-10 01:59

主動預防 淋巴癌患者B肝少復發

2019-12-10 00:52

機器人教食物營養 風靡長輩

2019-12-10 00:51

健康你我他／調姿勢、鬆筋膜 多動就對了

2019-12-10 00:50

健康主題館／動錯又吃錯 肌少症纏上熟齡族

2019-12-10 00:47

第200萬日客來台 最想喝珍奶

2019-12-10 00:13

指教授冒名參賽領補助被校方否認 科大生：我沒那麼傻

2019-12-09 22:59

公費流感疫苗 高危險群快來打

2019-12-09 22:53

低溫特報 5縣10日清晨估10度以下

2019-12-09 22:32

董事長的異想世界 和泰大金蘇一仲「意象．藝象」聯展

2019-12-09 22:29

修眉不是現代人專利？ 148年前平埔族女性也會修眉

2019-12-09 21:11
看更多

熱門文章

影／他23歲發明水管疏通神器 國際展奪金將量產上市

2019-12-10 07:36

一日限定！ 肯德基9塊炸雞桶只要359元

2019-12-09 15:28

日夜溫差近10度 吳德榮：一路回暖下周日飆上30度

2019-12-10 07:26

恐致9年半交通黑暗期？北捷民汐線環評初審又卡關

2019-12-09 20:01

進急診室小心4大地雷！2大謊言絕不能說...

2019-12-10 09:00

跟他們聊天EQ要很高！12星座沒禮貌程度排行榜

2019-12-09 16:04

英國狗媽媽一次產下21隻寶寶 直逼金氏世界紀錄

2019-12-09 16:26

繼光香香雞慶祝新開店 12月13日起連續三天香香炸雞免費送

2019-12-09 13:21

剛冷完又要小變天 氣象局：東北季風來 明北、東轉溼涼

2019-12-10 09:18

低溫特報 5縣10日清晨估10度以下

2019-12-09 22:32

北捷票價爭議 「維持社福優惠」

2019-12-10 01:24

取消15年冬季靜山 玉山處強調自律登山「國家不賠了」

2019-12-09 12:57

回娘家被酸「沒斷奶」 她嘆：一個月才回去一次

2019-12-09 14:06

指教授冒名參賽領補助被校方否認 科大生：我沒那麼傻

2019-12-09 22:59

耳下3公分正夯！學凱亞、茱蒂蒙換上學生妹短髮耍帥

2019-12-09 18:47

每日星座運勢／雙魚愛與不愛直接說　財運水漲船高

2019-12-10 00:00

恐9年交通黑暗期 民生汐止線環評再卡

2019-12-10 01:24

他買9顆巧克力驚比牛肉貴 網虧當一日盤子

2019-12-09 16:08

超商微波便當996年後過期 網笑倒：投胎10次還可以吃

2019-12-09 17:32

生日有「1」或「2」 百元入住台南趣淘漫旅

2019-12-10 10:59

第200萬名日客今來台 她最期待喝珍奶、參拜龍山寺

2019-12-09 16:46

取消8折優惠影響長程客？ 新北：堅守1280定期票

2019-12-09 15:51

寒假春節出國 90年次役男出境要先申請核准

2019-12-09 15:21

過度補眠變周一症候群 錯誤睡眠迷思影響生理時鐘

2019-12-09 15:51

修眉不是現代人專利？ 148年前平埔族女性也會修眉

2019-12-09 21:11

冷氣團休兵將回暖 週五感受最明顯

2019-12-09 16:00

玉山事故墜崖居多 山友相會應禮讓

2019-12-09 13:23

不只女性受影響 婦產科女醫請老公去打HPV疫苗

2019-12-09 16:36

美炸！隱身屏東南州糖廠打卡店 舊倉庫變身白色咖啡屋

2019-12-09 20:51

天冷… 8萬人搶打流感疫苗 創假日新高

2019-12-10 00:02

【心情點滴】陳雯莉／她的牙，她的傷

2019-12-10 06:00

【思念之情】任珮鳳／雞蛋花開時

2019-12-10 06:00

日籍旅客來台突破200萬人 14年來首次

2019-12-09 16:16

來台旅客再創新高 旅遊業者吐露真實感受

2019-12-10 11:46

第200萬日客來台 最想喝珍奶

2019-12-10 00:13

健康主題館／動錯又吃錯 肌少症纏上熟齡族

2019-12-10 00:47

法鼓山新年春聯開放索取 聖嚴法師手書「培福有福」

2019-12-10 01:59

北市驗火鍋料 知名日式火鍋業者板豆腐有防腐劑

2019-12-09 13:23

PRADA、GUCCI賣文具 好想全部打包回家！

2019-12-09 17:15

迪化街查獲大陸日韓香菇 混充台灣香菇販售

2019-12-09 18:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top