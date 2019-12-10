來台旅客再創新高 旅遊業者吐露真實感受

來台旅客人次將於近日突破去年成績，創新旅行社董事長李奇嶽說，東南亞旅客的確增加，日韓客稍微成長，但因為陸客掉更多，從8月開始禁台令後整個停擺，質疑「今年怎麼會比去年好？」

李奇嶽說，觀光客變多指的是自由行旅客，但旅行社的感受很差。他說，自由行旅客商機都被網路平台賺走，加上自由行首選北部，八成喜歡在都市，中南部都沒看到觀光客增加，還說，「如果台灣觀光真的好，那幹嘛補助包機？只有不好才要補助。」

台灣好客協會理事長黃秀惠則說，她在澎湖開民宿，今年終於感覺到有外國客人來玩，「有德國、西班牙等，以前都沒有」。她認為要感謝越來越多國際賽事在台北以外的地方舉辦，提升台灣其他地區的國際能見度。

黃秀惠說，去年因為國民年金改革，對觀光的確帶來很大衝擊，「最壞的時間已經過了」，即便今年陸客大量縮減，新南向成果慢慢在發酵，多少會為觀光業帶來發展。她說，一定有業者會覺得受陸客影響很大，不過那是針對專門接待陸客的地區，像是墾丁和花蓮，影響較明顯。

墾丁福華飯店總經理張積光說，如果排除大陸旅客，是有感覺到外國觀光客多一點，他自己在墾丁是有感的，但不是很明顯。