來台旅客人次又將破紀錄 業者：不代表觀光總產值增加

昨天下午來台日籍旅客14年來首度突破200萬人次，來台旅客總人數也可望快突破去年的1106萬6000人次，交通部長林佳龍先前喊出今年度有望達1180萬人次。回顧去年，來台旅客平均每人消費為1238美元，學者認為今年觀光產值會比去年多，業者則抱持不同看法。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰說，去年觀光有三高，來台旅客人次高、來台旅客平均停留夜數高、來台旅客平均每人消費也高，因此去年觀光產值超過10%。今年來台旅客人數更多，照理說整年產值還是會提升。

不過旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁不認同，他說，陸客減縮大大影響消費能力，自由行旅客變多不代表產值會變多。以陸客來台每人平均花費，不含機票、住宿至少8000元，現在陸客一天才1000人，跟全盛時期7000人差很多，不只旅行業哀鴻一片，購物店也叫苦連天。

觀光局調查統計，2018年來台旅客人次逾1100萬人次，來台旅客平均每人消費為1238美元；2017年1073萬9000人次，平均消費1147美元。不過，2016年1069萬人次，平均消費1251美元；2015年1044萬人次，平均消費更高，為1378美元。可見旅客數增加跟平均消費不是絕對成正比。比較過去四年的觀光外匯收入，也是2015年最高，2017年最低。

蕭博仁說，雖然現在走在路上看到外籍人士的比例增加，但都是在大眾運輸系統上碰到，「坐捷運的旅客消費能力不會高到哪裡去」。他說，自由行的旅客常選擇入住青年旅館，「一個晚上才600元」，又喜歡吃去夜市體驗在地美食，團體旅客跟自由行旅可的差距拉大，整體消費能力也會比先前差。

今年11月9日來台旅客達1000萬人次大關，以每天至少3萬旅客來台保守估計，本月15日就能達到1106萬人次，16日會破1109萬人次。觀光局說，12月是大月，聖誕節跟跨年有刺激旅客來台的效果，有望提前在14日前後就突破去年紀錄。去年12月31日來台旅客近1107萬人次，今年可能足足提早17天。

觀光局說，今年會突破去年成績，是因為今年8月以前大陸市場表現良好。後面雖因禁台令轉為「寒冬」，仍有日本、韓國和東南亞旅客在撐，所以整體表現優於去年。不過觀光局也說，真的要思考轉型， 「 如何用別的缺來補陸客的缺很重要 ，國旅就成為關鍵」 。