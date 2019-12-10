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共融公園找不到、進不去 民團再倡身障兒童遊戲權

2019-12-10 11:19聯合報 記者羅真／台北即時報導

身心障礙孩童要體驗遊樂設施、從玩中學不容易，近年來各縣市政府陸續推廣適合所有孩子的共融遊戲場，不過數量與配套均有改進空間。民團表示，目前僅台北市政府在網站載明共融公園地點，且不少公園周遭環境並未同步作好無障礙設計，仍不利身障兒童使用。

中華民國身心障礙聯盟於2014年倡議身障兒童遊戲權引起關注，促使政府推動機械式遊樂設施無障礙設計規範草案。今天世界人權日，身障盟進一步發表以共融遊戲場為主題的互動式立體書《就是要玩》，再度談及身障兒童遊戲權議題。

身障盟理事長呂鴻文表示，近年來各縣市政府陸續推廣共融遊戲場，不過各縣市財力等資源不均，使得各縣市共融公園數量不均。即使共融公園數量增加，但除了台北市政府在公園處與社會處網站上明確標示共融公園地點，其他縣市的資訊都散見於新聞報導，使民眾搜尋困難。

即使找到共融公園，也未必能順利遊戲。身障盟專員張雅雯表示，有的共融遊具周邊可能只有階梯、沒有無障礙坡道，又或者缺乏無障礙廁所，仍不利身障孩童使用。

呂鴻文表示，中央政府應設法提升共融遊戲場對於使用者的可近性與利用率。他舉例，像是設置無障礙坡道與廁所、不同高度的洗手台、沙坑區設立讓輪椅者可靠近的沙桌，考慮公車站牌遷移往距離遊戲場更近地點的可行性、增設避車彎讓輪椅使用者安全下車等。他說，這些優化措施對於一般兒童、推嬰兒車的家長、行動不便的長者均相當實用。

另外，身障盟也期盼教育部鼓勵學校將圖書館的童書繪本設計成有聲書與雙視書，「雙視書」就是國字、也貼有點字的書，方便明眼人與視障者閱讀。

對此，衛福部社家署副署長李臨鳳表示，「兒童遊戲場設施安全管理規範」明訂各縣市兒童遊戲場的主管機關為各地方政府，因此社家署對於各縣市設施數量與設置情形均予以尊重。不過，目前社家署也正研議修正規範，擬新增條文要求各縣市政府在設計兒童遊戲場設施時應徵詢身障團體、孩童與家長等各方意見。

中華民國身心障礙聯盟選在今天世界人權日，發表以共融遊戲場為主題的互動式立體書《就...
中華民國身心障礙聯盟選在今天世界人權日，發表以共融遊戲場為主題的互動式立體書《就是要玩》，這也是本雙視書，內容有國字、也貼有點字，同時方便明眼人與視障者閱讀。記者羅真／攝影
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身障盟期盼教育部鼓勵學校將圖書館的童書繪本設計成有聲書與雙視書，讓聽力與視力有障...
身障盟期盼教育部鼓勵學校將圖書館的童書繪本設計成有聲書與雙視書，讓聽力與視力有障礙的孩子也有機會進入故事中的世界。記者羅真／攝影
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近年來各縣市政府陸續推廣適合所有孩子的共融遊戲場，不過數量與配套均有改進空間。共...
近年來各縣市政府陸續推廣適合所有孩子的共融遊戲場，不過數量與配套均有改進空間。共融公園示意圖。記者羅真／攝影
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身障盟出版的立體書《就是要玩》，讓兒童透過繪本學習如何與他人禮貌共玩、如何與身障兒童同樂。記者羅真／攝影
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