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觀光局國旅組長懸缺兩個月 莊靜真不畏壓力回鍋

2019-12-10 11:08聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

交通部觀光局國民旅遊組組長曾維德10月8日因心肌梗塞猝逝，外界質疑與國旅補助台灣燈會業務量繁重有關。該職缺懸缺近兩個月，上周一由阿里山國家風景區管理處副處長莊靜真接任。

莊靜真接受本報採訪時表示，回鍋國旅組壓力很大，但會借用在阿管處的經驗，讓觀光結合在地化，希望明年促成台灣觀巴與三個國家風景景合作。觀光局對國旅組長新人事案相當低調，不過當記者詢問觀光局長周永暉對莊靜真的評價，言談中盡是對她的欣賞。

周永暉說，國旅組是觀光局重要的組，挑戰也很多。他對莊靜真有三個期許，一是帶動遊樂區和溫泉產業的發展，刺激民眾對國旅的參與度；二是希望局內加強和22縣市政府橫向聯繫，讓中央跟地方一起推動國旅；最後是在明年台灣燈會和仲夏節有突出的表現。

「很有壓力、很臨時，東西都還在阿管處。」莊靜真說自己才接任一個禮拜，希望相關業務可以趕快步上軌道，帶著同事往前衝。對於曾維德過世的不幸，她也提醒同事再忙也要保持樂觀，互相勉勵和幫忙，忙碌也要正向思考。

莊靜真說，現在首要目標是把明年在台中的台灣燈會辦好。她說，明年台灣燈會進入第二個30年，將導入台灣設計軟實力，結合在地的產業特色，融入更多的創意，交通部及觀光局都相當重視。

此外，雖然來台旅客人次將突破去年，但面對陸客縮減，要努力想辦法從國旅補足。在主題樂園部分，莊靜真說，今年9月到11月入園人次已成長二成五到三成，希望業者未來可以簡化數位服務，創新管理面。她說，重點在創意，未來只要能提出相關的計畫，就會持續給補助。

在旅運部分，莊靜真說，考量國外來台旅客有六到八成是自由行，除了希望提升台灣好行跟觀光巴士的方便性，還希望跟在地結合，因為體驗在地觀光是旅遊趨勢，明年可發展觀巴跟國家發景區合作。

至於觀光局被戲稱為「補助局」，莊靜真說目前就是提供誘因，一兩年後就會轉向，不會一直是這樣。

新任觀光局國旅組組長莊靜真。圖／莊靜真提供
新任觀光局國旅組組長莊靜真。圖／莊靜真提供
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新任觀光局國旅組組長，由阿里山國家風景區管理處副處長莊靜真接任，莊以前曾任觀光局...
新任觀光局國旅組組長，由阿里山國家風景區管理處副處長莊靜真接任，莊以前曾任觀光局國旅組科長。圖／莊靜真提供
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台灣燈會國旅補助

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