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影／遊2020台灣燈會搭客運 有安全密碼「12345」

2019-12-10 10:46聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

2020台灣燈會在台中舉辦，分在文心森林公園副燈區與后里主燈區登場，其中副燈區將在21日先登場，台中市交通大隊預期開展時就會有大批遊客到台中觀光看展，遊客出遊搭乘遊覽車等大客車的機會增加，台中市警局交通大隊想出搭乘客運時的安全密碼「12345」希望讓遊客外出旅行更安全。

台中市警局交通警察大隊表示，有鑑於民眾出遊搭乘遊覽車等大客車時，常因欠缺基本護身常識導致一旦發生事故造成傷亡，乘車安全相對重要，所謂的乘車護身口訣「12345」內容如下：

一是一條安全帶，乘坐大客車一定要繫好安全帶。

二是兩支滅火器（放置於車輛前後各一支），確保數量、時效及功能正常。

三是三支車窗擊破器，包括駕駛人附近應至少設置一支。車輛前半段及後半段各應至少設置一支。車身兩側各應至少設置一支。

四是車窗擊破器用於擊破安全窗4個角落，民眾應注意是否為強化安全玻璃，若為膠合玻璃不易敲破。

五是確認包括車門、安全窗、安全門、車頂逃生口及駕駛座車門等5個逃生出口位置及開啟正常。

台中市警局交通警察大隊大隊長林沐弘說，大客車雖因為車型、大小不同，在安全設施的配置點上也有所差異，但為確保自身乘車安全，民眾在搭乘大客車時，若能多花一點時間了解車內安全設施位置及使用方法，就能多一份保障，讓自已與家人平安出門，快樂回家，為整趟行程留下愉快又美好的回憶。

2020台灣燈會將在台中登場，台中市警局交通大隊以簡單的數字口訣，教導遊客搭乘客...
2020台灣燈會將在台中登場，台中市警局交通大隊以簡單的數字口訣，教導遊客搭乘客運時應注意的安全事項，讓遊客可以玩得安全又盡興。圖／台中市警局交通大隊提供
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2020台灣燈會將在台中登場，台中市警局交通大隊以簡單的數字口訣，教導遊客搭乘客...
2020台灣燈會將在台中登場，台中市警局交通大隊以簡單的數字口訣，教導遊客搭乘客運時應注意的安全事項，讓遊客可以玩得安全又盡興。圖／台中市警局交通大隊提供
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2020台灣燈會將在台中登場，台中市警局交通大隊以簡單的數字口訣，教導遊客搭乘客運時應注意的安全事項，讓遊客可以玩得安全又盡興。圖／台中市警局交通大隊提供
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2020台灣燈會將在台中登場，台中市警局交通大隊以簡單的數字口訣，教導遊客搭乘客運時應注意的安全事項，讓遊客可以玩得安全又盡興。圖／台中市警局交通大隊提供
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台中市警察遊覽車

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