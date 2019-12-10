化學元素週期表 黑色星期五登上台北101和捷運車廂

「氫鋰鈉鉀銣銫鍅，鈹鎂鈣鍶鋇鐳。」背化學元素週期表是每個台灣人的中學記憶，很多人都忘記了，也不想再背起來。這個週期表誕生至今150年，聯合國宣布今年是「國際化學元素週期表年」。我國中國化學會為推廣科普，這個月13日下午6點半在台北101北面外牆點燈，並在台北捷運的兩節車廂展示週期表，讓大家理解化學無所不在。

科技部今天舉辦活動記者會，活動發起人、中國化學學會主任委員邱美虹說，週期表上原子序第1為氫，第101為「鍆」，是以現代化學之父、提出週期表的門得烈夫為名，故學會爭取在台北101大樓點燈。

邱美虹說，元素表無所不在，一支手機就包含30多種化學元素。中國化學會把與元素有關的科普知識製成大幅圖像，本周包下台北捷運板南線的兩節車廂展示，今天上午記者會也首度公開圖像。

中研院前院長、諾貝爾化學獎得主李遠哲致詞表示，門得烈夫提出的週期表之所以成功，是他把已經知道的東西先排下來，且將相似排在一起，沒有硬排滿，留下很多空位，而後讓新發現的化學元素一一補進。

邱美虹說，週期表是化學界的重要圖騰，門得列夫最初按原子量，將週期表系統性排序，還預測了未被發現元素的原子量，這是他偉大的地方。週期表有118個空位，目前已圓滿，化學界陸續有討論，也許不久後的將來會有排序第119、第120的新元素。週期表中有5名女性科學家，大眾最熟悉的是居禮夫人。

中研院士、台大化學系教授牟中原說，化學元素表的位置安排討論很久，日前有化學家認為，提出此表的門得列夫也該有位置，討論多時才決定放在101。化學元素真的很多，他教化學42年，也只記得約52個元素。

教育部主任秘書朱楠賢致詞表示，教育是興趣的探索與培養，而科普正式科技與教育的交叉點，欣見這個活動辦成。全球都在慶祝元素週期表150週年，科教館今年已經辦完相關展覽，超過2萬人次參加。