男子騎機車出車禍受「絞刑式骨折」 幸手術後復位

一名66歲男性騎機車出車禍，頸部、肩部、胸部及背部有多處疼痛，進一步檢查發現除了鎖骨、肋骨、骨盆骨折外，還出現罕見的高位第二頸椎峽部骨折，又稱為「絞刑式骨折」十分危險，所幸透過復位固定手術治療後，術後3天即可透過助行器下床行走。

亞洲大學附屬醫院神經創傷科主任李建裕指出，「絞刑式骨折」一辭源於16世紀盛行的絞刑，因受刑人的頸部會在瞬間遭急速拉扯，導致第二頸椎脫位骨折。以該患者為例，在車禍的當下，頸椎高度向後伸展，加上身體往前拉扯，嚴重的撞擊力量導致頸髓受傷、失去呼吸，家人一度以為「回不來了」，所幸手術後撿回一命，讓患者可以「抬頭挺胸」出院。

李建裕說，絞刑式骨折常見於未繫安全帶的乘客或駕駛員，於車禍時臉撞上擋風玻璃導致。此外，高度衝撞的運動，如美式足球、拳擊等，也可能造成。

由於多數絞刑式骨折的患者，並不像其他頸椎骨折的人，會出現四肢麻痺、癱瘓、大小便失禁等立即性神經症狀，反而僅以頸部強烈疼痛表現。甚至少數幸運的患者，能帶著頸痛四處移動，故往往被誤認為一般扭傷或拉傷，而延誤就醫時機，

他強調，高位頸椎布滿重要動脈、靜脈、頸髓及神經根，除了少數不用手術的情況外，必須根據患者情況選擇後位、前位，甚至前位加後位兩種開刀法，風險及優缺點可與醫師充分討論。經評估，此患者採後位骨釘固定手術治療，術後恢復良好。