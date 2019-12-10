歷年最高！太平山遊客破50萬 校長休假親子遊成幸運兒

太平山國家森林遊樂區遊客人數今年創新高，第50萬名遊客今天上午9點誕生，幸運兒是屏東大學國貿系4年級學生黃亞晨，他回宜蘭，與在宜蘭縣古亭國小當校長的爸爸黃賜福、宜蘭高中念書的妹妹黃亞萱請假親子遊，今早開車到太平山，想到鳩之澤泡溫泉，沒想到一入園就幸運中獎。

「今年5月曾上過太平山搭蹦蹦車，今天是第2趟！」黃賜福說，請假陪小孩，很驚訝能這麼幸運。獲贈林務局羅東林區管理處的文創福袋。

而太平山因蹦蹦車復駛，再衝高人氣。

林務局羅東林區管理處指出，太平山國家森林遊樂區過去在有蹦蹦車營運下，每年平均遊客約35萬人次，2012年及2015年蹦蹦車因颱風來襲，造成嚴重受損而停駛6年，2012年遊客一度驟降至25萬人次，但自2014年開始行銷自然步道，至2017年回升至35萬人次，而去(2018)年隨著蹦蹦車復駛後，入園人潮增加，去年入園人數約49萬人次，今年突破50萬人次。

除停駛6年的蹦蹦車在去年9月19日復駛外，逾10年未整修的老舊煮蛋槽區在今年5月21日完成更新，原本只於周末行駛的國光客運，自7月15日起開始行駛平日專車，都讓太平山旅遊更優質與方便。

林務局羅東林區管理處所指出，太平山國家森林遊樂區位於海拔365到2000公尺之間，區內土場、鳩之澤溫泉、中間遊客中心、白嶺巨木、太平山莊、翠峰湖等據點及8條自然步道，一年四季皆深受民眾喜愛造訪，是生態旅遊的首選。

羅東林管處表示，去年暑假開始，成立品質精進專案小組，迄今短短一年半，展現績效，的蹦蹦車復駛、老舊煮蛋槽區更新、國光客運行駛平日專車外，提升用路人重視生態因而設置路殺告示牌、增加非營利生態旅遊策略聯盟，還結合民間公益、持續開發文創商品展現太平山特色。