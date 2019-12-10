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90後不寫功課都在看他的書！九把刀最紅的十大才華作品

2019-12-10 16:02DailyView網路溫度計 DailyView網路溫度計

九把刀。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
九把刀。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
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寧願沒寫作業被老師揍也要追

九把刀寫的書是許多90後的共同回憶，無論是描寫美好青春還是北爛屁孩魂，又或者是噁心恐怖獵奇故事，都讓他的書迷廢寢忘食深深著迷，以前教官室的沒收物品區，動不動就能看到九把刀的書滿滿堆成山（笑），公車上一整排同學手裡捧著的不是《獵命師》就是《打噴嚏》啊！

今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家回顧九把刀那些年夯不到行的作品，有時間的話也很值得再拿起來刷一整排回憶啊！

image source:fb/那些年我們一起追的女孩

九把刀

第10名：《蟬堡系列》

原本「蟬堡」是只流傳在《殺手》系列裡的殺手裡才有的未出版小說，每個殺手在結束任務後都可以拿到章節進度不一的斷簡殘篇，沒有順序，總之在殺手界是個神秘又好看的存在，殺手們深信蟬堡對他們而言有神祕意義，沒想到書迷們也跟殺手們一樣，對神秘的「蟬堡」著迷到不行！

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image source:fb/九把刀臉書

第9名：《臥底》

《臥底》其實算是九把刀《獵命師傳奇》系列的前傳，故事描述一個善良的少年聖耀，因為身邊的親朋好友因為邪惡能量而陸續死於非命，讓他決定遠離人群過著孤獨的生活，因緣際會之下變成人類秘警，臥底在吸血鬼幫派裡。

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image source:fb/九把刀臉書

第8名：《打噴嚏》

《打噴嚏》是九把刀最感人肺俯的熱血愛情魔幻代表作，書中一句「妳身邊那人，也許不是妳的真命天子，但他或許是妳的專屬超人。 」當年不知道打動多少人的心啊！故事的手法非常巧妙，而且不少看過的網友都表示，看完後會讓人有一種握緊拳頭掉眼淚的激動感。

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image source:fb/九把刀臉書

第7名：《等一個人咖啡

2004年出版的《等一個人咖啡》是作家九把刀的第一本小說，故事裡有一間叫「等一個人咖啡」的咖啡店，所有的故事都從這裡開始，十年後小說被拍成了同名電影，創下全台票房新台幣2.6億元的好成績，也捧紅了宋芸樺、禾浩辰等當年默默無聞的小演員。

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image source:fb/九把刀臉書

第6名：《樓下的房客

《樓下的房客》是一部「鑿開人性盡頭」的恐怖推理小說，怪房東透過監視、偷窺欣賞每個房客不為人知的那一面，接著得寸進尺操弄他們，取得樂趣的同時也觀賞人性最真實的那一面，這部作品光是看小說文字就足以作嘔，拍成18禁驚悚電影後幾乎原汁原味呈現，讓不少人在影廳再度重溫反胃的恐懼。

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image source:fb/九把刀臉書

第5名：《哈棒傳奇系列》

哈棒傳奇系列可說是九把刀最爆笑的經典之作，十二篇爆笑的「校園故事」有著「無與倫比的噁心和惡搞」，讓看過的人笑到下巴痠，以其他角色為第一人稱來講故事，《哈棒》雖然有九把刀一貫的北爛和詭異，但基本上不會太偏離現實，周邊配角也是各有令人難忘的特色。

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image source:fb/九把刀臉書

第4名：《都市恐怖病系列》

都市恐怖病系列可說是九把刀的創意展現，每一篇故事都可以獨立拆開看，不過有一些梗還是需要按照順序閱讀比較順，從《恐懼炸彈》、《冰箱》、《異夢》、《功夫》、《狼嚎》到《大哥大》，是讀起來很奇幻卻異常輕鬆，相當有娛樂性的小說。

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image source:fb/九把刀臉書

第3名：《獵命師傳奇卷》

獵命師傳奇是九把刀從2005年開始連載，直到2013年完結的奇幻小說，故事建構在獵命師與血族的衝突，而「獵命師」則是九把刀在作品裡的原創的「超能力者」，閱讀的過程可以感受到九把刀滿滿的創作能量，不過也有網友認為這系列內容沒什麼營養，但卻異常好看。

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image source:fb/九把刀臉書

第2名：《殺手系列》

《殺手》也是九把刀很受歡迎的系列，每一本的殺手主角都不一樣，但是故事間還是有相互連接，並且有許多鋪陳，和《都市恐怖病》系列屬於同一個世界觀，最讓人印象深刻的就是小說裡制定的的「殺手三大法則」，殺手三大法則：「不能愛上目標，也不能愛上委託人」、「絕不透露出委託人身分。除非委託人想殺自己滅口」還有「下了班就不是殺手。即使喝醉了、睡夢中、做愛時、也得牢牢記住這點。」


image source:fb/九把刀臉書

第1名：那些年我們一起追的女孩

這本九把刀的半自傳小說可說是經典到不行，一群臭男生一起喜歡班上功課最好的女生沈佳宜， 各種青春的酸甜苦辣鹹通通都在小說裡面，拍成電影後更是紅到不能再紅，當時還被稱讚是「臺灣過去10幾年來，許多同類型之虛構青年故事中最為成熟的一部」。

再重看一遍還是會熱血又感動，男孩們會因此想到青春歲月裡的「沈佳宜」，而女生的屁股後頭也好像都有個欠扁又可愛的柯景騰啊！

image source:fb/那些年我們一起追的女孩

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那些年

咖啡房客九把刀

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