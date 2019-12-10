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牛肉麵界的兄弟之爭 建宏和富宏誰才是網友最愛

2019-12-10 16:05DailyView網路溫度計 DailyView網路溫度計

牛肉麵是台灣常見美食。 圖／聯合報系資料照片
牛肉麵是台灣常見美食。 圖／聯合報系資料照片
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文／史考特斯拉

位於西門町的兩家人氣牛肉麵店「建宏」與「富宏」，這兩家牛肉麵店原是同一家店「建宏」，後來被外傳「兄弟鬩牆」導致後來分家，大哥更改名為「富宏」，近日有網友於PTT上討論，究竟哪一家才比較好吃，原PO表示半夜肚子餓，想到西門町吃牛肉麵，就詢問網友這兩家兄弟分家的牛肉麵店哪家的CP值、小菜、飲料、酸菜表現較好。

Image Source：翻攝自 PTT／Gossiping

該篇文章有不少網友在下方留言，曾拿下米其林必比登推薦的「建宏」討論反而比較少，較多人推薦的反而是「富宏」。

Image Source：翻攝自 PTT／Gossiping

實際透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來搜尋兩個店家近兩年的聲量趨勢，可以發現「建宏牛肉麵」的討論聲量有2364筆，比起「富宏牛肉麵」的773筆高出許多，建宏牛肉麵有了米其林必比登的光環加持確實討論量較高。

Image Source：《KEYPO網路大數據關鍵引擎》聲量趨勢（分析區間：2017/12/07～2019/12/06） 

觀察兩家的好感度，卻是「富宏牛肉麵」的好感度比「建宏牛肉麵」還要高，顯示網友普遍認為富宏牛肉麵較討喜，也應證了PTT富宏的推薦較多的現象。

Image Source：《KEYPO網路大數據關鍵引擎》聲量趨勢（分析區間：2017/12/07～2019/12/06） 

而過去也有不少部落客與YouTuber針對兩店家進行比較，部落客「波比」就在做過功課後，認為富宏在網路上的評價較高，實際到訪後也覺得口味上表現出色，部落客「波妮」則是認為富宏的肉表現較亮眼，香港YouTuber「西DorSi」也在近日發出兩家牛肉麵的比較影片，認為富宏的牛肉表現「秒殺」建宏，因此在網路好感度上，富宏能獲得較高認同。

PTT西門町米其林

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