剛冷完又要小變天 氣象局：東北季風來 明北、東轉溼涼

今天才回暖又要變天。中央氣象局說，今天白天溫度上升，不過明天開始一連兩天，東北季風增強，北部、東半部轉為濕涼的天氣型態，出門宜多添加衣物並攜帶雨具。

氣象局今天清晨針對新竹縣、苗栗縣、雲林縣、南投縣、高雄市、花蓮縣發布黃色燈號（寒冷）低溫特報，到今天上午都有10度以下氣溫發生的機率。氣象預報員林定宜說，受輻射冷卻影響，今天清晨平地測站最低溫出現在新竹寶山8.8度。

不過林定宜說，到了白天各地溫度開始上升，北部13到24度，中部14到25度，南部15到26度，東部17到24度，東北部15到24度，西半部整周留意日夜溫差大，溫差可能動輒10度以上。

林定宜說，今天晚上開始台灣東北部海面恐生成一個低氣壓，在海面上很快通過，後面的大陸高壓將帶來東北季風。明天和周四是東北季風增強的時間，會為北部和東半部帶來短暫雨 ，花東地區留意零星降雨。

溫度方面，林定宜說這波東北季風主要反映在北部、東北部高溫降3到4度，北部15到21度，中部14到25度，南部15到27度，東部17到24度，東北部16到23度。

林定宜說，到了周五東北季風減弱，更地天氣恢復穩定，不過因為轉為東風，東北部跟北部山區仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，溫度會逐漸回升，周末好天氣為主。